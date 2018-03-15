Все прически Погба за годы карьеры за 17 секунд

Теги манчестер юнайтедполь погба

Все прически Погба за годы карьеры за 17 секунд

Сегодня полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба исполнилось 25 лет.

Предлагаем Вашему вниманию подборку причесок футболиста за годы его карьеры.

Видео: Прически Погба.

Напомним, что хавбек перешел в "МЮ" летом 2016 года из "Ювентуса" за 105 миллионов евро и на тот момент стал самым дорогим футболистом мира.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
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20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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