Все прически Погба за годы карьеры за 17 секунд

Сегодня полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба исполнилось 25 лет.

Предлагаем Вашему вниманию подборку причесок футболиста за годы его карьеры.

Style, swag, skill: @paulpogba has shown it all in his 25 years on the planet pic.twitter.com/UaMEpzQArV