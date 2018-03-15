Все прически Погба за годы карьеры за 17 секунд

Сегодня полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба исполнилось 25 лет.

Предлагаем Вашему вниманию подборку причесок футболиста за годы его карьеры.

Видео: Прически Погба.

Style, swag, skill: @paulpogba has shown it all in his 25 years on the planet pic.twitter.com/UaMEpzQArV — B/R Football (@brfootball) 15 марта 2018 г.

Напомним, что хавбек перешел в "МЮ" летом 2016 года из "Ювентуса" за 105 миллионов евро и на тот момент стал самым дорогим футболистом мира.

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