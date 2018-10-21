Все результаты 11-го тура чемпионата России

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Все результаты 11-го тура чемпионата России

Завершился 11-й тур чемпионата России в Премьер-лиге. продолжился тремя матчами.

"Уфа" – "Рубин" (Казань) – 0:0

"Спартак" (Москва) – "Арсенал" - (Тула) - 2:3 (2:1)

Голы: Зе Луиш, 13 - 1:0, Ожегович, 35 - 1:1, Зе Луиш, 45+2 - 2:1, Лесовой, 48 - 2:2, Мирзов, 65 - 2:3

"Краснодар" – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: Исмаэл, 61 - 0:1

"Динамо" (Москва) –  "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Черных, 75 - 1:0

"Оренбург" – "Енисей" (Красноярск) – 0:0

"Анжи" (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Влашич, 31 - 0:1, Чалов, 71 - 0:2

"Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

Голы: Антон Миранчук, 26 - 1:0, Ингасон, 27 - 1:1, Кверквелия, 60 - 2:1

"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 29 - 1:0, Канунников, 51 - 2:0

Положение лидеров: Зенит - 25, Краснодар, ЦСКА - 19, Локомотив, Ростов, Спартак, Рубин - 18...

Не пропустите: "Зенит" в меньшинстве проигрывает московскому "Динамо" в 11 туре РПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
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