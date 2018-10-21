Все результаты 11-го тура чемпионата России
Завершился 11-й тур чемпионата России в Премьер-лиге. продолжился тремя матчами.
"Уфа" – "Рубин" (Казань) – 0:0
"Спартак" (Москва) – "Арсенал" - (Тула) - 2:3 (2:1)
Голы: Зе Луиш, 13 - 1:0, Ожегович, 35 - 1:1, Зе Луиш, 45+2 - 2:1, Лесовой, 48 - 2:2, Мирзов, 65 - 2:3
"Краснодар" – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: Исмаэл, 61 - 0:1
"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: Черных, 75 - 1:0
"Оренбург" – "Енисей" (Красноярск) – 0:0
"Анжи" (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Влашич, 31 - 0:1, Чалов, 71 - 0:2
"Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)
Голы: Антон Миранчук, 26 - 1:0, Ингасон, 27 - 1:1, Кверквелия, 60 - 2:1
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:1 (1:0)
Голы: Панюков, 29 - 1:0, Канунников, 51 - 2:0
Положение лидеров: Зенит - 25, Краснодар, ЦСКА - 19, Локомотив, Ростов, Спартак, Рубин - 18...
Не пропустите: "Зенит" в меньшинстве проигрывает московскому "Динамо" в 11 туре РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10