Все результаты отбора Евро-2020 15 ноября
В пятницу, 15 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить, что путевки на Евро-2020 завоевали сборные Финляндии и Швеции.
Группа D
Дания – Гибралтар - 6:0 (1:0)
Голы: Сков, 12 - 1:0, Гюткьяер, 47 - 2:0, Брэйтуэйт, 51 - 3:0, Сков, 64 - 4:0, Эриксен, 85 - 5:0, Эриксен, 90 - 6:0
Швейцария – Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Иттен, 77 - 1:0
Норвегия – Фарерские острова - 4:0 (2:0)
Голы: Региниуссен, 4 - 1:0, Фоссум, 8 - 2:0, Серлот, 62 - 3:0, Серлот, 65 - 4:0
Положение команд: Дания - 15, Швейцария - 14, Ирландия - 12, Грузия - 8, Гибралтар - 0.
Группа F
Румыния – Швеция - 0:2 (0:2)
Голы: Берг, 18 - 0:1, Квайсон, 34 - 0:2
Испания – Мальта - 7:0 (2:0)
Голы: Мората, 23 - 1:0, Касорла, 41 - 2:0, Пау Торрес, 62 - 3:0, Сарабия, 63 - 4:0, Ольмо, 69 - 5:0, Жерар Морено, 71 - 6:0, Навас, 85 - 7:0
Положение команд: Испания - 23, Швеция - 18, Румыния, Норвегия - 14, Фарерские острова, Мальта - 3.
Группа J
Финляндия – Лихтенштейн - 3:0 (1:0)
Голы: Туоминен, 21 - 1:0, Пукки, 64 (с пенальти) - 2:0, Пукки, 75 - 3:0
Армения – Греция - 0:1 (0:1)
Гол: Лимниос, 34 - 0:1
Босния и Герцеговина – Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Ачерби, 21 - 0:1, Инсинье, 37 - 0:2, Белотти, 52 - 0:3
Положение команд: Италия - 27, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения, Босния - 10, Лихтенштейн - 2.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3