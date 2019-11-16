Все результаты отбора Евро-2020 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить, что путевки на Евро-2020 завоевали сборные Финляндии и Швеции.

Группа D

Дания – Гибралтар - 6:0 (1:0)

Голы: Сков, 12 - 1:0, Гюткьяер, 47 - 2:0, Брэйтуэйт, 51 - 3:0, Сков, 64 - 4:0, Эриксен, 85 - 5:0, Эриксен, 90 - 6:0

Швейцария – Грузия - 1:0 (0:0)

Гол: Иттен, 77 - 1:0

Норвегия – Фарерские острова - 4:0 (2:0)

Голы: Региниуссен, 4 - 1:0, Фоссум, 8 - 2:0, Серлот, 62 - 3:0, Серлот, 65 - 4:0

Положение команд: Дания - 15, Швейцария - 14, Ирландия - 12, Грузия - 8, Гибралтар - 0.

Группа F

Румыния – Швеция - 0:2 (0:2)

Голы: Берг, 18 - 0:1, Квайсон, 34 - 0:2

Испания – Мальта - 7:0 (2:0)

Голы: Мората, 23 - 1:0, Касорла, 41 - 2:0, Пау Торрес, 62 - 3:0, Сарабия, 63 - 4:0, Ольмо, 69 - 5:0, Жерар Морено, 71 - 6:0, Навас, 85 - 7:0

Положение команд: Испания - 23, Швеция - 18, Румыния, Норвегия - 14, Фарерские острова, Мальта - 3.

Группа J

Финляндия – Лихтенштейн - 3:0 (1:0)

Голы: Туоминен, 21 - 1:0, Пукки, 64 (с пенальти) - 2:0, Пукки, 75 - 3:0

Армения – Греция - 0:1 (0:1)

Гол: Лимниос, 34 - 0:1

Босния и Герцеговина – Италия - 0:3 (0:2)

Голы: Ачерби, 21 - 0:1, Инсинье, 37 - 0:2, Белотти, 52 - 0:3

Положение команд: Италия - 27, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения, Босния - 10, Лихтенштейн - 2.

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