Все российские клубы покинули еврокубки

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Все российские клубы покинули еврокубки

Для российских клубов нынешняя еврокубковая кампания завершилась неудачей.

В Лиге Европы "Краснодар" в заключительном туре проиграл "Хетафе" и финишировал в группе на 3-м месте. ЦСКА в независимости от результатов матча с "Эспаньолом" останется в группе на последнем месте.

Напомним, что из Лиги Чемпионов вылетели "Локомотив" и "Зенит", которые заняли в своих группах последние места, тем самым лишившись даже шансов попасть в Лигу Европы.

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2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
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