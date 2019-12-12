Все российские клубы покинули еврокубки

Для российских клубов нынешняя еврокубковая кампания завершилась неудачей.

В Лиге Европы "Краснодар" в заключительном туре проиграл "Хетафе" и финишировал в группе на 3-м месте. ЦСКА в независимости от результатов матча с "Эспаньолом" останется в группе на последнем месте.

Напомним, что из Лиги Чемпионов вылетели "Локомотив" и "Зенит", которые заняли в своих группах последние места, тем самым лишившись даже шансов попасть в Лигу Европы.

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