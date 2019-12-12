Все российские клубы покинули еврокубки
Для российских клубов нынешняя еврокубковая кампания завершилась неудачей.
В Лиге Европы "Краснодар" в заключительном туре проиграл "Хетафе" и финишировал в группе на 3-м месте. ЦСКА в независимости от результатов матча с "Эспаньолом" останется в группе на последнем месте.
Напомним, что из Лиги Чемпионов вылетели "Локомотив" и "Зенит", которые заняли в своих группах последние места, тем самым лишившись даже шансов попасть в Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15