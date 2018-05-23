Все стадионы ЧМ-2022 в Катаре построят за два года

Руководитель оргкомитета ЧМ-2022 Халид Аль Наама рассказал о том, как будет проходить строительство арен, на которых пройдут матчи турнира.

"Всего планируется построить восемь стадионов. Возможно, еще один будет построен после переговоров с ФИФА.

Один уже построен, два будут сданы до конца этого года, три – до конца 2019 года и еще два - до конца 2020-го", - сказал Аль Наама.

Отметим, что в заявке на проведение мирового первенства Катар указал, что построит 12 арен, но власти считают, что для турнира хватит восьми стадионов.

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