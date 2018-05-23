Все стадионы ЧМ-2022 в Катаре построят за два года

Теги

Все стадионы ЧМ-2022 в Катаре построят за два годаРуководитель оргкомитета ЧМ-2022 Халид Аль Наама рассказал о том, как будет проходить строительство арен, на которых пройдут матчи турнира.

"Всего планируется построить восемь стадионов. Возможно, еще один будет построен после переговоров с ФИФА.

Один уже построен, два будут сданы до конца этого года, три – до конца 2019 года и еще два - до конца 2020-го", - сказал Аль Наама.

Отметим, что в заявке на проведение мирового первенства Катар указал, что построит 12 арен, но власти считают, что для турнира хватит восьми стадионов.

Читайте: Иньесте поступило предложение из Катара | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов