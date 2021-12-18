"Все только начинается". Лидер киевского "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)

Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке Романе.

"Все только начинается", — написал Виктор в своем инстаграме, а также опубликовал фотографию, на которой девушка изображена с кольцом на безымянном пальце.

24-летний Цыганков является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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