"Все только начинается". Лидер киевского "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)
Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке Романе.
"Все только начинается", — написал Виктор в своем инстаграме, а также опубликовал фотографию, на которой девушка изображена с кольцом на безымянном пальце.
24-летний Цыганков является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|22
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|5
|Александрия
|22
|37
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
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