Все турниры под эгидой КОНКАКАФ приостановлены

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о приостановке всех турниров под своей эгидой.

Такие меры обусловлены эпидемией коронавируса во всём мире. Болезнь уже унесла жизни почти 5 тысяч человек.

КОНКАКАФ перенес как минимум на месяц матчи четырех соревнований - местной Лиги Чемпионов, Олимпийского отборочного турнира, первого отборочного раунда Золотого кубка и Caribbean Club Shield.

Ранее были приостановлены футбольные турниры в Европе и Южной Америке.

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