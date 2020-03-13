Все турниры под эгидой КОНКАКАФ приостановлены

1 Теги коронавирус

Все турниры под эгидой КОНКАКАФ приостановлены

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о приостановке всех турниров под своей эгидой.

Такие меры обусловлены эпидемией коронавируса во всём мире. Болезнь уже унесла жизни почти 5 тысяч человек.

КОНКАКАФ перенес как минимум на месяц матчи четырех соревнований - местной Лиги Чемпионов, Олимпийского отборочного турнира, первого отборочного раунда Золотого кубка и Caribbean Club Shield.

Ранее были приостановлены футбольные турниры в Европе и Южной Америке.

Не пропустите: Бундеслига приостановлена до апреля из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

tyasina

Максимальное возбуждение за минимальный промежуток времени. ❤️❤️❤️ http://kissa.vip ❤️❤️❤️

Ответить

главное

"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"

"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов