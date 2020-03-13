Все турниры под эгидой КОНКАКАФ приостановлены
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о приостановке всех турниров под своей эгидой.
Такие меры обусловлены эпидемией коронавируса во всём мире. Болезнь уже унесла жизни почти 5 тысяч человек.
КОНКАКАФ перенес как минимум на месяц матчи четырех соревнований - местной Лиги Чемпионов, Олимпийского отборочного турнира, первого отборочного раунда Золотого кубка и Caribbean Club Shield.
Ранее были приостановлены футбольные турниры в Европе и Южной Америке.
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