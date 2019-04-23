Все уровни академии "Юве" и трясина Серии "В": Рассказываем об Эмиль Аудеро - одном из самых перспективных вратарей Италии

"Вы не получаете достаточно игровой практики, но планируете стать одним из лучших вратарей в своей стране? Решение есть! Вам поможет рецепт Эмиля Аудеро!". Если бы для юных вратарей, которые просиживают свои возможности для роста за спиною более старшего, классного и опытного коллеги, снимали рекламный или мотивирующий ролик, то он звучал бы именно так. Эмиль Аудеро – один из самых интересных голкиперов Италии и один из самых дорогих вратарей мира в возрастной категории U-23. Редакция Soccernews решила изучить главные моменты жизни этого весьма интересного и перспективного 22-летнего кипера.

Аудеро – не чистокровный итальянец. Будущий вратарь "Ювентуса" и "Сампдории" родился в индонезийском городе Матарам. Родители Эмиля переехали в Италию, когда мальчику был всего 1 год. Интересно, что сочетания островной азиатской и континентальной европейской крови у вратарей уровня ТОП-5 мировых лиг – эта никакая не новость. До Аудеро таким набором генов отметился вратарь "Кардифф Сити" Нил Этеридж. Единственное отличие – Этеридж имеет филиппинские корни. Когда Эмилю стукнуло 11, его отдали в академию туринского "Ювентуса". Еще в подростковом возрасте игрок выделялся отменным, как для вратаря, ростом. Это помогло будущему профессиональному футболисту пройти все уровни молодежных команд "старой синьоры", а также быть заигранным на всех возрастных уровнях в сборной Италии. До главной команды страны дело еще не дошло, да и нет предпосылок. Ранее незыблемым местом в воротах обладал Буффон, после его ухода на пост наследника великого ДжиДжи прописали Джанлуиджи Доннарумму, но даже в случае отсутствия прогресса у молодой звезды "Милана" есть огромная куча конкурентов (Перин, Мерет), и Аудеро находится даже не в двойке "следующих".

История выступлений за "Ювентус" получилась весьма занятной. Дело в том, что Эмиль Аудеро сыграл всего 1 матч в составе первой команды – это случилось в последнем туре сезона 2016/2017 во встрече с "Болоньей", когда "зебрам" уже попросту не нужно было решать никаких задач. До этого он более 30 раз просидел на скамейке команды и толком ничем не отличился. Тем не менее, главной путевкой в большой футбол для Аудеро стала "Венеция". На следующий игровой год после дебютного матча с "Болоньей" Эмиль решил не ждать своего шанса в составе "Юве" и отправился в Серию "В". Клуб из Венеции дал Аудеро не только игровую практику, но и билет в большую футбольную жизнь. В 39 встречах за клуб он пропустил 41 гол и отметился 14 "сухими" поединками. Это показатели позволили итальянцу индонезийского происхождения стать лучшим голкипером Серии "В", резко подорожать с 1 млн евро до 5 млн евро и привлечь внимание более статусных клубов. Таким стала "Сампдория"! "Юве", конечно же, не препятствовал арендному соглашению одной из своих звездочек.

Однажды в интервью итальянской прессе молодой Аудэро сказал: "Мне было всего лишь 16 лет, когда я приехал на первую тренировку с основным составом "Ювентуса". Мне посчастливилось работать со своим кумиром Джанлуиджи Буффоном. Тренировавшись с ним, я действительно многому учился. У нас были достаточно хорошие рабочие отношения. По поводу моего будущего: я практически не думаю о нем. Я стараюсь просто показывать результат, и не знаю, нужно ли мне уходить. Пусть об этом подумают другие люди". И все же он ушел! Однако, тренировки вместе с Буффоном не были утрачены даром. Уже с первых матчей в "Сампдории" он стал крепким игроком основного состава и записал в статистическую сводку просто удивительные цифры. Украшением всех показателей стало количество отраженных ударов, пущенных в створ ворот – целых 87%. Это лучший показатель среди всех вратарей Серии "А", а также один из лучших показателей в Европе. Он обошел таких монстров вратарского дела, как Алиссон Беккер, Уго Льорис или тот же Джанлуиджи Буффон. В чемпионате Франции, где по воротам ПСЖ бьют не так уже и часто, он отражает в среднем 80% всех летящих в створ ударов.

В текущем сезоне Эмиль Аудеро сыграл 34 матча, в которых пропустил 44 гола, а также отметился 12 "сухими" поединками. Игра итальянского кипера настолько впечатлила боссов "Сампдории", что они решили выкупить контракт Аудэро незамедлительно. Зимой представители Генуи перечислили в кассу "Ювентуса" 20 млн евро, даже несмотря на то, что в конце сезона сумма могла бы уменьшиться на 6 млн евро. Возможно, этот шаг был продиктован условиями рынка, так как в услугах Аудеро нуждались сразу несколько клубов. Чаще всего в сводках мелькал лондонский "Арсенал", который ищет замену Петеру Чеху (напомним, что легендарный чех завершает карьеру по окончанию сезона). Не исключено, что переезд в другой чемпионат прямо сейчас – это не самая лучшая идея для Эмиля. Стоит признать, что его нельзя назвать идеальным голкипером. В свои 22 он отлично держит ленточку ворот, а также часто играет ногами (Гвардиола оценил бы такой навык!), однако игра на выходах оставляет желать лучшего. Этот компонент – главная слабость Аудеро, которая требует серьезной доработки.

История Эмиля Аудеро – это лишь еще одно доказательство того незыблемого факта, что после Буффона жизнь не заканчивается, а в Италии есть достаточно классных вратарей, которые готовы прогрессировать и выходить на самый высокий уровень. Аудеро доказал, что он имеет талант и готов доказывать свою состоятельность. Кроме того, Эмиль часто упоминает, что он не против стать главным голкипером "Юве" в будущем: "Остался ли "Ювентус" в моем сердце? Конечно, иначе быть просто не может. Я прошел всю клубную систему, и играл за "Ювентус" с одиннадцати лет. Однажды я бы хотел вернуться, не скрываю этого".