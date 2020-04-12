Все уже переболели: Федун высказался о ситуации с коронавирусом в Европе

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Все уже переболели: Федун высказался о ситуации с коронавирусом в Европе

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что Европа уже миновала пик заболевания китайским коронавирусом COVID-19.

"Сейчас очень сложная ситуация в США, совершенно непонятно, как всё будет развиваться. По статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Италии, Испании, да и вообще в Европе, пройден, сейчас график распространения вируса находится на плато. Есть основания полагать, что все, кто могли переболеть, уже переболели, а в дальнейшем рынок начнёт выходить из кризиса", - сказал Федун в интервью РБК.

Напомним, что впервые китайские власти заявили о вспышке COVID-19 в декабре прошлого года. В настоящее время коронавирусом заразились 1 миллион 780 тысяч человек. Количество погибших от заболеваний, вызванных коронавирусом, составляет 108 тысяч человек. При этом выздоровели 404 тысячи человек. Из-за пандемии заболевания в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.

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