Все в пользу "Ливерпуля": "Хоффенхайм" попробует совершить чудо на "Энфилде"

"Ливерпуль" – "Хоффенхайм"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Один из самых привлекательных матчей среды в квалификации Лиги чемпионов пройдет в Ливерпуле, где на "Энфилде" одноименная команда сразится с немецким "Хоффенхаймом". В первом матче "красные" взяли верх над дебютантом сильнейшего европейского клубного турнира. Однако домашнее поражение 1:2 все же оставляет немцам шансы побороться за путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Конечно, пройти такого опытного еврокубкового бойца как "Ливерпуль" команде Юлиана Нагельсмана будет невероятно сложно. Подопечные Юргена Клоппа еще в первом матче показали, кто больше достоин участия в основной сетке главного европейского турнира, потратив далеко не максимум сил для победы. Однако в футболе сплошь и рядом случаются неожиданности. И в этом противостоянии, наверняка, тоже есть место для сенсации.

На минувших выходных обе команды успешно провели матчи внутренних чемпионатов. Так "Ливерпуль" за счет гола Садио Мане в середине второго тайма переиграл лондонский "Кристал Пэлас", добыв первую викторию в Премьер-лиге. "Хоффенхайм" также играл дома и взял верх над бременским "Вердером". Единственный мяч в поединке забил Андрей Крамарич на 84-й минуте. Стоит отметить, что "сине-белые" неплохо начали сезон, пройдя один из этапов и в Кубке Германии. Причем голы в последних матчах пропускали исключительно от "Ливерпуля".

Фаворитом предстоящей встречи, и это не секрет, считается команда Юргена Клоппа. Во-первых, "красные" добыли победу в первом матче, во-вторых – играют при своих болельщиках, и, в-третьих, "Ливерпуль" никогда не проигрывал немецким клубам на своем поле. А если добавить к этому опыт англичан на международной арене, то можно считать шансы "Хоффенхайма" пройти в групповой раунд ничтожно маленькими. Но… подождем вечера среды.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Хоффенхайма":

"Ливерпуль" никогда не проигрывал немецким клубам дома

В последних 4 матчах "Хоффенхайм" пропускал только от англичан

"Красные" не проигрывают во всех турнирах 16 матчей кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Ливерпуль": Миньоле – Робертсон, Матип, Ловрен, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Мане, Фирмино, Салах.

"Хоффенхайм": Бауманн – Хюбнер, Фогт, Нордвейт, Цубер, Демирбай, Рупп, Кадержабек, Крамарич, Гнабри, Вагнер.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Хоффенхайм":

Букмекеры уверены в проходе "Ливерпуля", предлагая на победу англичан средний коэффициент 1.63 балла. В тоже время шансы "сине-белых" не считаются безнадежными. Успех немецкого клуба расценивается в 4,80 баллов, а на ничейный исход предлагается коэффициент в 4.25 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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