Все в порядке: Аяз Гулиев ярко высказался о капитане "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал в каком настроении сейчас находится капитан команды Денис Глушаков.

"Денис вкалывает по полной на тренировках и в матчах выполняет огромный объем работы - и в атаке, и сзади.

В футбольном смысле с Глушаковым все в порядке. А о его внутренних ощущениях лучше спрашивать самого Дениса".

Напомним, вчера, 5 февраля, суд постановил, что Глушакову необходимо отдавать часть своей зарплаты на алименты.

"Спартак" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ближайший матч чемпионата России красно-белые проведут на домашнем стадионе с "Краснодаром", который состоится 3 марта.

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