Все в сборе: Роналду опубликовал трогательное семейное фото

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Все в сборе: Роналду опубликовал трогательное семейное фото
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал семейное фото со своими детьми и девушкой Джорджиной Родригес.

Напомним, что у Роналду четверо детей. Криштиану-младший родился в 2010 году от суррогатной матери. В 2015 году также от суррогатной матери появились на свет близнецы Ева и Матео. В 2017 году Родригес родила от Роналду дочь Алану Мартину.

33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" прошлым летом за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых пасов.

Не пропустите: Роналду показал, чем он с семьей занимается в отпуске. | http://soccernews.ru

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