"Все в шоке": экс-тренер Головина раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера игрока в "Монако"

Тренер Сергей Васютин, который занимался подготовкой хавбека "Монако" Александра Головина, остался недоволен тем, как РФС распределил солидарные выплаты от трансфера его бывшего подопечного.

Напомним, что летом 2018 года монегаски купили игрока у ЦСКА за 30 миллионов евро.

"Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет. Ну, при чём здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он по просьбе папы два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу - и всё. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут...

Ещё один адресат - МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже к Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта. Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет - с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает "Мёртвые души" Гоголя.

Почему так получилось? Не знаю. Мы отправляли на имя президента РФС Александра Дюкова все необходимые документы. В них указано, когда Саша поступил к нам на учёбу, когда закончил училище. От нас он и ушёл в ЦСКА. Пришёл ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом. Но итог такой - деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС! Все в шоке - родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: "Сань, пока не встревай в эту историю". Хотя, думаю, его слово было бы последним", - сказал Васютин.

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