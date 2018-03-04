Все воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори

Все сегодняшние матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, информирует Football Italia.

По сведениям источника, такое решение было принято руководством Серии А. Когда будут сыграны отмененные игры будет сообщено позже.

Отметим, что сегодня должно было состояться семь матчей итальянского первенства.

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