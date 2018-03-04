Все воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори

Теги давиде асторифиорентина

Все воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти АсториВсе сегодняшние матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, информирует Football Italia.

По сведениям источника, такое решение было принято руководством Серии А. Когда будут сыграны отмененные игры будет сообщено позже.

Отметим, что сегодня должно было состояться семь матчей итальянского первенства.

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Алексей

Капитан «Фиорентины» умер во сне в 31 год. Защитник «Фиорентины» Давиде Астори умер сегодня ночью в гостиничном номере в Удине. Он приехал с командой на матч с «Удинезе», но не проснулся утром. Матч отменён, а причину смерти пока не смогли установить. Malore — пишут в итальянских СМИ. Что значит это слово? «Болезнь» или «недомогание». Другими слова, причина смерти пока неизвестна. Астори был профессиональным спортсменом, а это значит, что он был под постоянным наблюдением врачей. Хороших врачей, у которых есть современное оборудование. Но причину смерти пока не нашли, и что ещё важнее — никто ничего не заметил, пока молодой атлет не умер. У него не было травм в последнее время. Астори вообще отличался редким здоровьем: в прошлом году он пропускал матчи только из-за удаления и перебора жёлтых карточек. Среди серьёзных травм — надрыв мышцы бедра в 2014 году и перелом ноги в 2011 году. В остальном здоров. И несмотря на возраст он продолжал расти. Есть такие итальянские защитники, которые становятся лучше всего после 30. Когда взрослеют. Астори был из таких. В 29 лет он женился и завёл ребёнка. Дочери Виттории сейчас два года. Здоровье, деньги, счастливая семья. У Астори был непростой характер, из-за которого он в прошлом иногда страдал, например, после ссоры с Паулу Соузой в «Фиорентине». Но характер в итоге помог стать лидером раздевалки и капитаном команды. Осенью между ним и клубом начались переговоры о продлении контракта. Последний действовал до 2021 года, когда защитнику исполнилось бы 34 года, но в «Фиорентине» хотели перестраховаться и продлить соглашение, чтобы Астори точно остался. В солидном возрасте он стал регулярно получать вызовы в сборную Италии. Даже карьера Давиде была далека от завершения. И никто ничего не замечал.

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