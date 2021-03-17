Все возможно: директор "Реала" громко высказался о возможном возвращении Роналду

Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о возможном возвращении в королевский клуб нападающего Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Ювентус".

"Посмотрим, что будет. Сейчас все наши мысли связаны с Лигой Чемпионов, но все возможно", - приводит слова Бутрагеньо Football Italia.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш уже провел предварительные переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Впрочем, проблемой может стать зарплата португальца, который получает в "Ювентусе" около 60 миллионов евро в год с учетом налогов.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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