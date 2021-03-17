Все возможно: директор "Реала" громко высказался о возможном возвращении Роналду
Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о возможном возвращении в королевский клуб нападающего Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Ювентус".
"Посмотрим, что будет. Сейчас все наши мысли связаны с Лигой Чемпионов, но все возможно", - приводит слова Бутрагеньо Football Italia.
Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш уже провел предварительные переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Впрочем, проблемой может стать зарплата португальца, который получает в "Ювентусе" около 60 миллионов евро в год с учетом налогов.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Экс-игрок "Реала" Васкес высказался о возможном возвращении Роналду в Мадрид. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14