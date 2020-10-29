"Все время бил его". Анчелотти рассказал, как он боролся с Марадоной в бытность футболистом
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как он боролся с Диего Марадоной в бытность футболистом.
"Марадона является самым великим футболистом из тех, против кого я когда-либо играл. Это касается также и поведения. Я очень уважаю Диего. Я все время бил его. Так я не играл никогда. Его просто невозможно было остановить. Я был вынужден фолить, но он все равно был неудержим. У него были проблемы в карьере, но он всегда оставался потрясающим игроком", - приводит слова Анчелотти France Football.
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