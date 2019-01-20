Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют?

Молодёжь «Челси» всегда привлекает внимание других клубов, которые готовы предложить игрокам шанс либо на временной, либо на постоянной основе. В последние пять лет академия отпустила немало выпускников, но стоило ли? Рассмотрим всех, кого отправили восвояси.

Ламиша Мусонда и Тика Мусонда

Братья Мусонда перешли в «Челси» в 2012 году из «Андерлехта». Двое клуб покинули, а третий – Чарли – пока что выступает на правах аренды в «Витессе».

За всё это время Ламиша и Тика ни разу не примерили футболку клуба.

Ламиша вернулся в Бельгию спустя два года, но в «Мехелене» закрепиться не удалось. Сейчас он выступает за «Мазембе» из Конго.

Тика же получал жутчайшую травму на тренировке. Из «Челси» он ушёл в 2016, и сейчас выступает за «Паламос» в Испании.

«Мы всегда переезжали вместе. Когда мне было 15, мы все играли за молодёжку «Андерлехта» в Бельгии. В одно время с моими родителями связался «Челси». А от таких предложений не отказываются», - рассказал Тика в 2015.

Амин Аффейн

Когда Амин Аффейн присоединился к «Челси» в 2010 году, ему было 16 лет. Швед является воспитанником «Лерье-Ангередс». В 2012 он помог молодёжному составу взять Кубок Англии. Но вот в основу пробиться не удалось.

За свою карьеру Аффейн поиграл за «Энерги Котбус», «Вольфсбург II», «Арминию» и АИК, а сейчас он пробует себя в «Гётеборге».

Джеффри Брума

Один из самых известных представителей нашего списка. Джеффри Брума присоединился к «Челси» в 15-летнем возрасте. За переход из «Фейенорда» англичане заплатили 100 тыс. фунтов.

Брума девять раз играл за основу клуба, но в 2013 его подписал голландский ПСВ. Сейчас Бруме 27. В Голландии он выиграл два титула, а в 2016 перешёл в «Вольфсбург». Правда, в последнее время в немецком клубе у него ничего не клеится, и уже поговаривают о переходе в «Селтик».

Милан Лалкович

Милан Лалкович провёл в «Челси» семь лет, и ни разу не вышел в основе. Когда терпение лопнуло, он перешёл в чешскую «Младу-Болеслав». До того он провёл несколько лет в аренде, выступая за «Донкастер Роверс», «АДО Ден Хааг», «Виторию Гимарайнш» и «Уолсолл». С 2018 Лалкович выступает за «Сигму».

В Англии он запомнился разве что тем, что травмировался из-за того, что носил слишком маленькие бутсы. В этом он признался сам в 2017 году.

Сэм Хатчинсон

Сэм Хатчинсон четыре раза сыграл за «Челси. Во время своего пребывания в клубе он на год вообще ушёл из футбола из-за рецидива травмы колена.

После пары аренд в Чемпионшипе и, традиционно, в «Витессе», Хатчинсон перешёл в «Шеффилд Уэнсдей», где стал постоянным игроком основы и известным грубияном на поле.

Джон Пирес

Ещё один малоизвестный человек, который ни разу не сыграл за «Челси». Всё, что мы можем вам сказать, это то, что 2018 он провёл в очаровательной команде «Талса Рафнекс» из США.

Патрик ван Анхолт

Голландец неплохо справился, разве нет? «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и даже национальная команда.

Райан Бертранд

Англичанин тоже неплох. Финал Лиги Чемпионов, «Саутгемптон» и даже национальная команда.

Джош Макэкран

«Новый Джек Уилшир» и правда таковым оказался в том смысле, что из-за проблем с физической формой растратил весь свой потенциал. «Челси» - возможно один из самых сложных клубов для молодого футболиста. В прошлом меня отправляли по арендам, но сейчас я наконец успокоился, что только подтверждает моя игра. Молодому тяжело играть в чужом клубе без семьи и друзей».

Сейчас Макэкран выступает за «Брентфорд».

Гаэль Какута

Сколько о нём писали, сколько говорили, но в итоге ничего-то у Какуты и не получилось. После «Челси» он поиграл «Севилье», потом в китайской «Хэбэй Чайна Фортун», а сейчас заявлен за «Райо Вальекано».

Стипе Перица

«Челси» приобрёл Перицу в 16-летнем возрасте, отдав хорватскому «Задару» 2,5 млн. евро. Тем не менее, Перица ни разу за новую команду не сыграл.

Впоследствии нападающий закрепился в «Удинезе», который в 2018 году отправил его в аренду в «Фрозиноне».

Патрик Бэмфорд

Патрик Бэмфорд считался одним из ярчайших талантов Англии. Когда он отправился в «Мидлсбро» на правах аренды, те были от него без ума. По окончании сезона Бэмфорд был признан лучшим игроком Чемпионшипа.

Но закрепиться нигде не удалось. Он блуждал по разным клубам до тех пор, пока не вернулся в родной «Мидлсбро». Правда, всего год, и он опять снялся с места – на этот рад в «Лидс».

Кристиан Куэвас

Талантливый и всеми забытый Кристиан Куэвас был отправлен в аренду в Голландию, Чили и Бельгию. Всего в «Челси» он числился четыре года.

В итоге он вернулся на родину в чилийский «Уачипато», из которого (частая история) нередко отправлялся в аренды. Среди последних временных остановок «Твенте» и «Аустрия».

Натаниэл Чалоба

Помните, как он взял и отправился в «Наполи», где поработал с нынешним наставником «Челси» Маурицио Сарри? Интересное было время.

Он мог всерьёз закрепиться в «Уотфорде», если бы не травма. Но Чалоба может похвастаться тем, что успел дебютировать за сборную Англии – полюбился он Гарету Саутгейту.

Кристиан Атсу

Странный человек этот Атсу. Ганец подавал надежды, но в «Челси» так и не поиграл. Многочисленные аренды тоже ни к чему не привели: «Витесс» (конечно), «Эвертон», «Борнмут» и «Малага» совершенно его не запомнили. Сейчас он в «Ньюкасле», но даже там не знают, что о нём думать.

Бертран Траоре

Ещё одна относительно успешная история. После ухода из «Челси» Бертран Траоре закрепился в «Лионе», где забил 27 голов во всех турнирах. Он даже в ЛЧ успел поиграть. Если что, «Челси» имеет право выкупить своего выпускника обратно.

Натан Аке

«Думаю, этот переход – именно то, что мне было нужно», - сказал Аке в сентябре после того, как окончательно присоединился к «Борнмуту».

«В «Челси» было сложно, я стал взрослеть и нуждался в большей стабильности, большем количестве игр. Прошлый год подарил мне всё это – я играл, набирался опыта, ошибался и учился на своих ошибках».

На самом деле Аке и правда так хорошо развивался, что теперь в его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Уоллас Оливейра

После «Челси» бразилец Уоллас Оливейра так и не смог подыскать себе клуб. Его перспективы не радуют.

Матей Делач

Хорват Матей Делач может похвастаться непрестижным статусом самого «долгонеиграющего» футболиста «Челси». За восемь лет он ни разу не примерил синюю футболку, но попробовал себя в самых разных клубах: «Интер» (хорватский!), «Войводина», «Сараево», «Арль-Авиньон», «Мускрон-Перювельз»… его последней (и первой после «Челси») командой стал датский «Хорсенс».

Юрий Сергеев

