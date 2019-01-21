Все за одного: игроки "Спартака" ярко поддержали травмированного партнера

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Все за одного: игроки "Спартака" ярко поддержали травмированного партнера

Футболисты "Спартака", после матча Кубка Матч Премьер с "Ростовом" (2:1), записали видеообращение в знак поддержки травмированного вратаря Артема Реброва.

"Один за всех и все за одного! Артем, выздоравливай! Ждем тебя! Мы с тобой!" - хором прокричали спартаковцы, находясь в раздевалке.

Напомним, что 34-летний Ребров травмировал плечо на сборе "красно-белых" в ОАЭ. Сроки восстановления голкипера составят несколько месяцев.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. За свою карьеру он провел за московский клуб 129 матчей во всех турнирах и пропустил 149 голов. В 47 матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

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