Все за одного: игроки "Спартака" ярко поддержали травмированного партнера
Футболисты "Спартака", после матча Кубка Матч Премьер с "Ростовом" (2:1), записали видеообращение в знак поддержки травмированного вратаря Артема Реброва.
"Один за всех и все за одного! Артем, выздоравливай! Ждем тебя! Мы с тобой!" - хором прокричали спартаковцы, находясь в раздевалке.
«Один за всех и все за одного! Артём, выздоравливай! Ждём тебя!»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 января 2019 г.
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Мощное видео из победной раздевалки #Спартак’а! ⚪️#КрасноБелыеСборы #СпартакРостов – 2:1 pic.twitter.com/pWXs0B5RxO
Напомним, что 34-летний Ребров травмировал плечо на сборе "красно-белых" в ОАЭ. Сроки восстановления голкипера составят несколько месяцев.
Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. За свою карьеру он провел за московский клуб 129 матчей во всех турнирах и пропустил 149 голов. В 47 матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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