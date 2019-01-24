Всегда хотел играть в АПЛ: Игуаин прокомментировал переход в "Челси"

Нападающий Гонсало Игуаин рассказал, что думает о своем переходе в "Челси".

"Когда появилась возможность попасть в "Челси", я был обязан ее воспользоваться. Мне всегда была симпатичная эта команда, у нее отличный стадион и большая история.

Я всегда хотел играть в АПЛ. Надеюсь, оправдать доверие "Челси".

Очень жду, когда начну играть и адаптируюсь как можно скорее", - сказал Игуаин.

Футболист будет играть в аренде в лондонском клубе до конца сезона.

Не пропустите: Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока. | http://soccernews.ru