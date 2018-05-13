Всего два клуба АПЛ избежали голов от Салаха в этом сезоне

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Всего два клуба АПЛ избежали голов от Салаха в этом сезоне

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отличился в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:0, первый тайм).

Таким образом египтянин забил 17-й команде из 19-ти, которые принимают участие в Премьер-лиге в этом сезоне.

Только "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" удалось избежать пропущенных голов от Салаха.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
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