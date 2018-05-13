Всего два клуба АПЛ избежали голов от Салаха в этом сезоне

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отличился в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:0, первый тайм).

Таким образом египтянин забил 17-й команде из 19-ти, которые принимают участие в Премьер-лиге в этом сезоне.

Только "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" удалось избежать пропущенных голов от Салаха.

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