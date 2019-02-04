Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне

Туринский "Ювентус" остается единственным непобедимым клубом из топ-5 чемпионатов Европы.

Туринцы остались последними после того, как вчера ПСЖ уступил "Лиону" (1:2) в 23-м туре Лиги 1.

Лидеры АПЛ и Бундеслиги "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" соответственно, имеют по одному поражению, а возглавляющая турнирную таблицу в Примере "Барселона" уже проигрывала дважды.

Отметим, что речь идет только о поражениях в чемпионатах, т.к. "Ювентус" в этом сезоне уже проигрывал "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов и "Аталанте" в Кубке Италии.

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