Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне

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Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне

Туринский "Ювентус" остается единственным непобедимым клубом из топ-5 чемпионатов Европы.

Туринцы остались последними после того, как вчера ПСЖ уступил "Лиону" (1:2) в 23-м туре Лиги 1.

Лидеры АПЛ и Бундеслиги "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" соответственно, имеют по одному поражению, а возглавляющая турнирную таблицу в Примере "Барселона" уже проигрывала дважды.

Отметим, что речь идет только о поражениях в чемпионатах, т.к. "Ювентус" в этом сезоне уже проигрывал "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов и "Аталанте" в Кубке Италии.

Читайте также: "Ювентус" впервые с 2011 года пропустил три гола в двух играх кряду. | http://soccernews.ru

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1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
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