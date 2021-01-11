Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м

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Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ударно начал новый календарный год, забив 4 гола в 3 матчах.

Звёздный аргентинец оформил по дублю в играх с "Атлетиком" (3:2) и "Гранадой" (4:0), а ворота "Уэски" (1:0) поразить не сумел.

Как пишет Mundo Deportivo, по результативности в начале года это второй результат в карьере 33-летнего футболиста.

Больше голов, чем в трёх первых играх января 2021-го, Месси забивал только в 2016-м. Тогда ему удалось отличиться 5 раз.

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