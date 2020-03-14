Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение Погба делать дэб для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила предложение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, что француз предложил делать танцевальное движение "дэб", в ходе которого голова опускается к локтю. Таким образом, звёздный футболист празднует свои голы.

"Правильный дэб (прикрывая рот и нос сгибом локтя), когда вы кашляете или чихаете - это хороший способ защитить себя и других от коронавируса. Спасибо Полю Погба за поддержку", - говорится в публикации ВОЗ в твиттере.

A proper #dab (covering your mouth and nose with the bend of your elbow) when you cough and sneeze is a good practice to protect yourself and others from #COVID19.



Thank you for your support, @paulpogba. #coronavirus pic.twitter.com/dEYxvX540M — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

На этой неделе коронавирус признали пандемией. Во всём мире им заразились более 130 тысяч человек.

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