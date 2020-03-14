Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение Погба делать дэб для борьбы с коронавирусом

Теги манчестер юнайтедполь погбакоронавирус

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение Погба делать дэб для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила предложение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, что француз предложил делать танцевальное движение "дэб", в ходе которого голова опускается к локтю. Таким образом, звёздный футболист празднует свои голы.

"Правильный дэб (прикрывая рот и нос сгибом локтя), когда вы кашляете или чихаете - это хороший способ защитить себя и других от коронавируса. Спасибо Полю Погба за поддержку", - говорится в публикации ВОЗ в твиттере.

На этой неделе коронавирус признали пандемией. Во всём мире им заразились более 130 тысяч человек.

Не пропустите: Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом

Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов