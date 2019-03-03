Вскрылась интересная деталь о пилоте самолета, на котором летел погибший Сала
Дэвид Ибботсон, пилот самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, не имел права управлять летательным транспортным средством, сообщает The Independent.
По сведениям издания, 59-летний Ибботсон не закончил обучение в летной школе и у него не было лицензии для осуществления коммерческих перелетов на территории Евросоюза. Пилот проходил курсы с декабря 2012 года по июль 2014-го, но так и не окончил их.
Напомним, что самолет с Салой и Ибботсоном вылетел из Франции в Уэльс 21 января. В тот же день самолет пропал с радаров. Через несколько недель обломки самолета были обнаружены на дне пролива Ла-Манш. Также со дна было поднято тело Салы.
Не пропустите: "Кардифф" выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолёта, в котором летел Сала. | http://soccernews.ru
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