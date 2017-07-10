Вслед за Черчи в "Верону" может перейти Кассано

Итальянский форвард Антонио Кассано попал в сферу интересов "Вероны", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, нападающий, который в настоящее время является свободным агентом, заключит с новичком Серии А однолетнее соглашение.

Последним местом работы Кассано была "Сампдория", за которую он провел 25 матчей и забил два гола.

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