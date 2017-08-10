Вслед за Дембеле "Барселона" планирует совершить еще один трансфер

Вслед за вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле каталонская "Барселона" планирует совершить еще один трансфер.

Как информирует FootMercato, в течение ближайших дней "сине-гранатовые" намерены завершить сделку по 20-летнему вингеру "шмелей", после чего испанский гранд рассчитывает заполучить полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, трансферная стоимость которого равняется 40 миллионам евро.

Напомним, сегодня "Барселона" не подпишет Дембеле. | soccernews.ru