Вслед за Дембеле "Барселона" планирует совершить еще один трансфер

Теги усман дембелеборуссия дортмундбарселонаниццажан-мишель сери

Вслед за Дембеле "Барселона" планирует совершить еще один трансферВслед за вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле каталонская "Барселона" планирует совершить еще один трансфер.

Как информирует FootMercato, в течение ближайших дней "сине-гранатовые" намерены завершить сделку по 20-летнему вингеру "шмелей", после чего испанский гранд рассчитывает заполучить полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, трансферная стоимость которого равняется 40 миллионам евро.

Напомним, сегодня "Барселона" не подпишет Дембеле. | soccernews.ru

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