Вслед за Хамесом покинуть "Реал" может еще один хавбек

Вслед за Хамесом Родригесом, который намеревается сменить команду в течение ближайших двух дней, покинуть мадридский "Реал" может еще один полузащитник, приближенный к основному составу "сливочных".

Как информирует испанская пресса, трансфер Дани Себальоса из севильского "Бетиса" вынуждает тренерский штаб королевского клуба бороться с переизбытком центрхавов в составе путем продажи одного из них. Наиболее же реальным претендентом на уход из Мадрида называется Матео Ковачич, по которому текущим летом "Реал" уже получал предложение от лондонского "Тоттенхэма" в размере 25-ти миллионов евро.

Напомним, Моратой заинтересовался еще один гранд. | soccernews.ru