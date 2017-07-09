Вслед за Хамесом покинуть "Реал" может еще один хавбек

Теги хамес родригесматео ковачичреал мадриддани себальос

Вслед за Хамесом покинуть "Реал" может еще один хавбекВслед за Хамесом Родригесом, который намеревается сменить команду в течение ближайших двух дней, покинуть мадридский "Реал" может еще один полузащитник, приближенный к основному составу "сливочных".

Как информирует испанская пресса, трансфер Дани Себальоса из севильского "Бетиса" вынуждает тренерский штаб королевского клуба бороться с переизбытком центрхавов в составе путем продажи одного из них. Наиболее же реальным претендентом на уход из Мадрида называется Матео Ковачич, по которому текущим летом "Реал" уже получал предложение от лондонского "Тоттенхэма" в размере 25-ти миллионов евро.

Напомним, Моратой заинтересовался еще один гранд. | soccernews.ru

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