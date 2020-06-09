Вслед за Хеведесом "Локомотив" покинет ещё один легионер

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус уже договорился о переходе в другой клуб.

"Никто из "Локомотива" не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через десять дней", - сообщил агент футболиста Мариуш Пекарски.

Контракт польского фулбека с "железнодорожниками" истекает этим летом, поэтому он уйдёт из команды бесплатно.

29-летний Рыбус выступает за "Локо" с лета 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее столичный клуб покинул другой легионер Бенедикт Хеведес.

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