Вслед за Месси женился еще один известный футболист

Теги лионель мессиблез матюиди

Вслед за Месси женился еще один известный футболистВслед за форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси покончить с холостяцкой жизнью решил и полузащитник французского ПСЖ Блез Матюиди.

Как информирует Le Parisien, в эти выходные 30-летний хавбек официально оформил свои отношения со своей гражданской супругой Изабеллой, с которой он уже воспитывает трех детей. Их церемония бракосочетания состоялась в Париже.

Напомним, на свадьбе Месси Пике лишился "кругленькой" суммы| soccernews.ru

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