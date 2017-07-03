Вслед за Месси женился еще один известный футболист

Вслед за форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси покончить с холостяцкой жизнью решил и полузащитник французского ПСЖ Блез Матюиди.

Как информирует Le Parisien, в эти выходные 30-летний хавбек официально оформил свои отношения со своей гражданской супругой Изабеллой, с которой он уже воспитывает трех детей. Их церемония бракосочетания состоялась в Париже.