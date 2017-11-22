Вслед за "Спартаком" ЦСКА гарантировал себе участие в весенней стадии евротурниров

Вслед за "Спартаком" московский ЦСКА также гарантировал себе участие в весенней стадии евротурниров.

Сегодняшняя победа армейцев над лиссабонской "Бенфикой" позволила российской команде подняться на второе место в турнирной таблице своей лигочемпионовской группы с 9 набранными очками. Для выхода в плей-офф ЛЧ ЦСКА необходимо набрать минимум очко в последнем матче группового турнира против английского "Манчестер Юнайтед" или ждать осечек швейцарского "Базеля" в играх против тех же "красных дьяволов" и "орлов".

Напомним, Акинфеев прервал свою антирекордную серию в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru