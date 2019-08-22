"Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ": Ари верит в камбэк "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"

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"Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ": Ари верит в камбэк "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"

Форвард "Краснодара" Ари не считает безнадёжным положение своей команды после гостевого поражения от "Олимпиакоса" со счётом 0:4 в раунде плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

"Олимпиакос" - это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У "Краснодара" сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то всё сложилось бы по-другому.

Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол - тут всё возможно. Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ, никто не верил в испанцев", - сказал Ари.

Напомним, что ответная игра между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" состоится 27 августа.

Также стоит отметить, что Ари не смог сыграть в первом матче в Пирее из-за травмы.

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