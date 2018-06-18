Встреча через двадцать лет: сборные Англии и Туниса сыграют в Волгограде
Тунис – Англия
Стадион: "Волгоград-Арена" (Волгоград, Россия)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Вильмар Рольдан (Колумбия)
Следом за стартовым поединком группы "G", в котором сойдутся сборные Бельгии и Панамы, на "Волгоград-Арене" придет черед сыграть двум другим участникам квартета – командам Туниса и Англии. В роли фаворитов выступают европейцы, однако если брать в учет результаты уже состоявшихся игр, не все так однозначно. Кто мог предположить, что действующие чемпионы мира немцы проиграют свой стартовый матч мексиканцам, а один из главных фаворитов мундиаля – Бразилия поделит очки со сборной Швейцарии? Вот и Англию не будем записывать в победители еще в не сыгранном матче.
Сборная Туниса в пятый раз в своей истории вышла на чемпионат мира. В финальную часть мундиаля "Карфагенские орлы" квалифицировались из не самой сложной группы, в которой также играли Ливия, ДР Конго и Гвинея. Главным конкурентом сборной Туниса в отборе оказались конголезцы. Команда Набиля Маалула опередили ДР Конго в таблице на одно очко, сыграв в последнем туре вничью с Ливией – 0:0.
В товарищеских поединках Тунис выглядел неплохо – две результативных ничьих с Португалией и Турцией показали желание команды бороться, да и по содержанию игры тунисцы не сильно уступали соперникам. В последнем поединке против сборной Испании в Краснодаре команда Маалула также выглядела очень достойно, но в конце пропустила, и проиграла со счетом 0:1. После этого Тунис вылетел в Москву, где и готовился к поединку с Англией.
Родоначальники футбола еще за тур до конца группового отбора обеспечили себе отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя и получили прямую путевку на чемпионат мира. В своей истории англичане в 15-й раз вышли в финальную часть мундиаля, при этом они лишь раз становились победителями Кубка Мира (1966). На турнире в Бразилии четыре года назад англичане выступили неудачно. Набрав всего одно очко, они заняли последнее место в группе.
Обратим внимание на то, что сборной Англии на последних семи чемпионатах мира пять раз не удалось занять в группе первое место. Сейчас сборная Англии в России имеет отличный шанс как минимум выйти из группы, поскольку такие соперники, как Панама и Тунис, не должны стать препятствием на ее пути, а со сборной Бельгии придется поспорить за первое место.
В товарищеских поединках Англия не выкладывалась на все сто процентов, класс соперников позволял команде Гарета Саутгейта доминировать без особых усилий. Сначала была обыграна Нигерия со счетом 2:1, матч получился довольно простым. В следующем поединке с Коста-Рикой проблем было еще меньше – англичане уверенно доказали свое преимущество в классе, победив соперника со счетом 2:0 на "Элланд Роуд".
Интересные факты противостояния сборных Туниса и Англии:
Команды дважды играли между собой: в 1990 году матч завершился нулевой ничьей, а на ЧМ-1998 года Англия выиграла со счетом 2:0
Сборная Туниса в трех предыдущих поединках пропустила пять голов
Беспроигрышная серия сборной Англии достигла 10 матчей
Впервые на чемпионате мира "Карфагенские орлы" приняли участие 40 лет назад
Ориентировочные составы на игру:
Тунис: Ассен – Бронн, Мерья, С.Бен-Юссеф, Маалул, Сасси, Скири, Бадри, Кауи, Слити, Ф.Бен-Юссеф.
Англия: Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер, Алли, Хендерсон, Триппьер, Янг, Лингард, Кейн, Стерлинг.
Прогноз на матч Тунис – Англия:
Говорить о том, что англичане являются фаворитом матча излишне, класс английской сборной несопоставим с уровнем Туниса. Однако на одном лишь классе тяжело побеждать на таких крупных турнирах. Тунис отлично чувствует себя в единоборствах, у большинства футболистов отменные физические данные, и в этом Маалул видит преимущество своей команды. Однако, английская сборная собрана из представителей Премьер-Лиги, которым не привыкать сталкиваться с большим количеством борьбы, порой даже очень грубой. Вряд ли для команды Саутгейта сборная Туниса станет легким соперником, но и особых трудностей преподнести команде "трех львов" африканцам будет сложно.
Букмекеры уверенно ставят на сборную Англии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.45 баллов, в то же время успех тунисцев оценивается на уровне 8.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0