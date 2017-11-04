Встреча двух открытий: "Валенсия" ждет в гости "Леганес"
"Валенсия" – "Леганес"
Стадион: "Месталья" (Валенсия, Испания)
Начало матча: 15:00
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
Одиннадцатый тур в испанской Ла Лиге будет открыт на стадионе "Месталья", где свои домашние матчи проводит "Валенсия". Один из лидеров чемпионата примет главное открытие старта сезона – "Леганес". Обе команды весьма успешно прошли первую четверть турнирного пути в Примере и находятся на тех местах в таблице, где их увидеть никто не ожидал.
"Летучие мыши" продолжают свою победную серию, которая достигла в Ла Лиге уже шесть официальных встреч (с учетом Кубка Испании – семь). В последнем туре командой Марселино Тораля была добыта выездная победа над "Алавесом" со счетом 2:1. На данный момент "Лос Чес" продолжают преследовать "Барселону" в турнирной таблице, отставание от которой составляет по-прежнему 4 очка. Напомним, что в активе "Валенсии" сейчас 24 набранных очка, разница мячей после 10 туров составляет 27:11 и ноль в графе поражений. К слову, помимо удачного выступления в чемпионате, команда смогла добиться успеха и в кубке Испании, где недавно одолела на выезде "Сарагосу" (2:0). В преддверии матча у валенсийцев нет кадровых потерь, что немаловажно. Более того, в строй вернулся капитан команды Дани Парехо, отбывавший дисквалификацию.
"Леганес" оставляет приятные впечатления от выступления в текущем сезоне. После 10 туров, команда находится на 7-й строчке, набрав 17 очков. Такие результаты, позволили претендовать на еврокубковую зону, более того, отставание от 4-го лигачемпионовского места составляет всего-то на всего три очка. Конечно, пока рано говорить о таких перспективах, тем не менее, игра "огурцов" выглядит весьма организованной. Особенно можно выделить действия команды в обороне. За 10 туров было пропущено всего 5 мячей, и это, на секундочку, второй показатель в чемпионате, после "Барселоны" (3 пропущенных). Отметим, что опорный полузащитник "Леганеса" Рубен Перес отбывает в предстоящем матче наказание. А правый вингер Нордин Амрабат не сыграет по причине повреждения.
Впрочем, испытания для "пепинерос" только начинаются. После рандеву с "летучими мышами" им придется пройти проверку на прочность во встречах с "Барселоной" и "Вильярреалом". Удержаться на нынешних позициях команде будет крайне сложно.
Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Леганеса":
"Валенсия" выиграла все 4 встречи у "Леганеса" в истории противостояния команд
В последних восьми поединках "Пепинерос" потерпели одно поражение
Победная серия "Валенсии" длится 7 матчей
В шести из восьми последних поединках "Леганес" сохранял свои ворота "сухими"
Ориентировочные составы на игру:
"Валенсия": Нето – Монтойя, Мурильо, Гарай, Гайя, Кондогбия, Парехо, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго.
"Леганес": Куэльяр – Сальдуа, Сиовас, Муньос, Рико, Брашанац, Эрасо, Эль-Жар, Габриэль, Бовю, Шимановски.
Прогноз на матч "Валенсия" – "Леганес":
Хозяева поля проводят отличную серию на данный момент, в связи с чем, проходят явными фаворитами у букмекеров. Для "Леганеса" же наступает момент истины. Команда долгое время избегала встреч с результативными командами. Даже в противостоянии с переживающей кризис "Севильей" "пепинерос" не смогли сохранить свои ворота в безопасности. Еще более серьезное испытание гостей ждет в предстоящем поединке. "Валенсия" дома выглядит очень мощно, и с победного пути она вряд ли свернет.
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче "Лос Чес". На победу валенсийцев в среднем предлагается коэффициент – 1.51. Успех гостей оценивается в 7.20 баллов. На ничью коэффициент равен 4.20 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|4
|Реал Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|11
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Бетис
|11
|17
|8
|Леганес
|11
|17
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|11
|13
|11
|Эспаньол
|11
|13
|12
|Леванте
|10
|12
|13
|Жирона
|10
|12
|14
|Сельта Виго
|10
|11
|15
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|10
|6
|20
|Малага
|10
|4