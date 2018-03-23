Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании
Германия – Испания
Стадион: "Эсприт Арена" (Дюссельдорф, Германия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Вилли Коллам (Шотландия)
Одним из центральных матчей пятницы будет товарищеский поединок между сборными Германии и Испании. Обе команды являются фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, поэтому встреча привлекает огромное внимание болельщиков всего мира. Количество звезд на "Эсприт Арене" этим вечером будет зашкаливать, и все мы имеем полное право ожидать от двух классных сборных по-настоящему качественного и яркого зрелища. Другое дело, что в товарищеских матчах звезды не всегда демонстрируют свои лучшие качества, а наставники команд зачастую экспериментируют с составом.
Сборная Германии готовится к главному турниру планеты пока что в щадящем режиме, поскольку наставник Бундестима Йоахим Лев пока не определился с окончательным составом. Большинство футболистов чемпионского созыва четырехлетней давности уже не выделяются прежними скоростями, а часть игроков уже завершили свою карьеру. Под угрозой пропуска мирового первенства герой финала прошлого мундиаля Марио Гетце, ибо игрок пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы. Никак не может восстановиться Андре Шюррле и в составе дортмундской Боруссии сыграл не более десятка матчей в Бундеслиге. Лев наигрывает молодежь, и делает это весьма неплохо, выиграв с обновленной сборной прошлогодний Кубок Конфедераций.
Совсем недавно немцы провели товарищеский матч против сборной Англии, которая завершилась без забитых голов (0:0), а чуть ранее Бундестим результативно сыграл с французами (2:2). Естественно, в амбициях Йоахима Лева прослеживается острое желание победить у испанцев. По всем предпосылкам хозяева поля будут пользоваться домашним преимуществом, но сборная Испании в значительной мере прибавила в последние месяцы и вряд ли позволит противнику доминировать.
Что касается сборной Испании, то в ее рядах нет особых изменений. Место в воротах стопроцентно займет голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, а в защите Хулен Лопетеги по-прежнему даверяет Альбе, Пике, Рамосу. Линия атаки также выглядит вполне привычно во главе с Диего Костой. Особое же опасение у тренера вызывает состояние Мораты, который потух так же быстро, как и засиял в составе лондонского "Челси". Ранее Мората выступал в составе мадридского Реала, но так и не дождавшись места в основе добровольно переехал в Лондон.
Сборная Испании, также как и команда Германии, после квалификации к Мундиалю успела отыграть две товарищеские встречи. 11 ноября "Фурия роха" на своем поле в Малаге не оставила шансов костариканцам, победив тех с результатом 5:0, дубль на счету Давида Силвы. Через три дня после разгрома, пиренейцы в Санкт-Петербурге встретились с командой России, счет встречи 3:3. За сборную Испании голы забивали Хорди Альба и дубль на счету Серхио Рамоса, оба мяча защитник провел с пенальти.
Интересные факты противостояния Германии и Испании:
В новом тысячелетии в играх между командами фиксировался счет исключительно 1:0
Последний раз соперники играли между собой вничью на ЧМ-1994
Сборная Германии не проигрывает в 21 матче (с 7 июля 2016 года)
Беспроигрышная серия сборной Испании длится 16 игр
Ориентировочные составы на игру:
Германия: тер Штеген – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Гюндоган, Кроос, Сане, Озил, Мюллер, Вернер.
Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Сауль, Коке, Иньеста, Асенсио, Давид Силва, Диего Коста.
Прогноз на матч Германия – Испания:
Соперники постараются со всей ответственностью подойти к предстоящей встрече. На кону кроме престижа ничего стоять не будет, однако успех в таком противостоянии важен в первую очередь с психологической точки зрения. Перед стартом крупного турнира командам желательно укрепить уверенность в своих силах. Обе команды достойны друг друга, но стоит обратить внимание на то, что немцы в родных стенах не проигрывали с лета 2016 года.
Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Так средний коэффициент на победу Бундестима составляет 2.30 баллов, на успех гостей – 3.10 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|Египет
|0
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|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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