Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Германия – Испания

Стадион: "Эсприт Арена" (Дюссельдорф, Германия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Вилли Коллам (Шотландия)

Одним из центральных матчей пятницы будет товарищеский поединок между сборными Германии и Испании. Обе команды являются фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, поэтому встреча привлекает огромное внимание болельщиков всего мира. Количество звезд на "Эсприт Арене" этим вечером будет зашкаливать, и все мы имеем полное право ожидать от двух классных сборных по-настоящему качественного и яркого зрелища. Другое дело, что в товарищеских матчах звезды не всегда демонстрируют свои лучшие качества, а наставники команд зачастую экспериментируют с составом.

Сборная Германии готовится к главному турниру планеты пока что в щадящем режиме, поскольку наставник Бундестима Йоахим Лев пока не определился с окончательным составом. Большинство футболистов чемпионского созыва четырехлетней давности уже не выделяются прежними скоростями, а часть игроков уже завершили свою карьеру. Под угрозой пропуска мирового первенства герой финала прошлого мундиаля Марио Гетце, ибо игрок пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы. Никак не может восстановиться Андре Шюррле и в составе дортмундской Боруссии сыграл не более десятка матчей в Бундеслиге. Лев наигрывает молодежь, и делает это весьма неплохо, выиграв с обновленной сборной прошлогодний Кубок Конфедераций.

Совсем недавно немцы провели товарищеский матч против сборной Англии, которая завершилась без забитых голов (0:0), а чуть ранее Бундестим результативно сыграл с французами (2:2). Естественно, в амбициях Йоахима Лева прослеживается острое желание победить у испанцев. По всем предпосылкам хозяева поля будут пользоваться домашним преимуществом, но сборная Испании в значительной мере прибавила в последние месяцы и вряд ли позволит противнику доминировать.

Что касается сборной Испании, то в ее рядах нет особых изменений. Место в воротах стопроцентно займет голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, а в защите Хулен Лопетеги по-прежнему даверяет Альбе, Пике, Рамосу. Линия атаки также выглядит вполне привычно во главе с Диего Костой. Особое же опасение у тренера вызывает состояние Мораты, который потух так же быстро, как и засиял в составе лондонского "Челси". Ранее Мората выступал в составе мадридского Реала, но так и не дождавшись места в основе добровольно переехал в Лондон.

Сборная Испании, также как и команда Германии, после квалификации к Мундиалю успела отыграть две товарищеские встречи. 11 ноября "Фурия роха" на своем поле в Малаге не оставила шансов костариканцам, победив тех с результатом 5:0, дубль на счету Давида Силвы. Через три дня после разгрома, пиренейцы в Санкт-Петербурге встретились с командой России, счет встречи 3:3. За сборную Испании голы забивали Хорди Альба и дубль на счету Серхио Рамоса, оба мяча защитник провел с пенальти.

Интересные факты противостояния Германии и Испании:

В новом тысячелетии в играх между командами фиксировался счет исключительно 1:0

Последний раз соперники играли между собой вничью на ЧМ-1994

Сборная Германии не проигрывает в 21 матче (с 7 июля 2016 года)

Беспроигрышная серия сборной Испании длится 16 игр

Ориентировочные составы на игру:

Германия: тер Штеген – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Гюндоган, Кроос, Сане, Озил, Мюллер, Вернер.

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Сауль, Коке, Иньеста, Асенсио, Давид Силва, Диего Коста.

Прогноз на матч Германия – Испания:

Соперники постараются со всей ответственностью подойти к предстоящей встрече. На кону кроме престижа ничего стоять не будет, однако успех в таком противостоянии важен в первую очередь с психологической точки зрения. Перед стартом крупного турнира командам желательно укрепить уверенность в своих силах. Обе команды достойны друг друга, но стоит обратить внимание на то, что немцы в родных стенах не проигрывали с лета 2016 года.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Так средний коэффициент на победу Бундестима составляет 2.30 баллов, на успех гостей – 3.10 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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