Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?

"Спортинг" – "Барселона"

Стадион: "Жозе Алваладе" (Лиссабон, Португалия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Среди матчей среды во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, ожидается любопытное противостояние в Лиссабоне, где сойдутся лидеры квартета "D". В первом туре "Спортинг" и "Барселона" взяли по три очка, забив командам соперников по три мяча. В предстоящем же поединке фаворитом называется представитель Ла Лиги. Уж очень мощно сейчас выглядят каталонцы.

В стартовом туре "Спортинг", обыгрывая в гостях греческий "Олимпиакос" в одну калитку, едва не позволил хозяевам совершить феноменальный камбэк. К 88-й минуте счет все еще был крупным в пользу португальской команды, но финальный свисток зафиксировал минимальную победу "львов" (3:2). Тем не менее, главной цели в Греции "Спортинг" добился и теперь в хорошем настроении готовится к "Барсе".

Отметим, что и во внутренних турнирах дела у команды Жоржи Жезуша также идут неплохо. В чемпионате Португалии "львы" стартовали очень уверенно, в семи стартовых турах добыв шесть побед при одной ничьей. В последних пяти матчах дома "Спортинг" не проигрывал, добыв три победы при двух мировых (дважды по 0:0). Есть только одно "но": в чемпионате у "львов" даже и близко нет соперников уровня "Барселоны".

Каталонцы сейчас смотрятся очень солидно. После того, как "сине-гранатовые" проиграли в Суперкубке, "Барселона" неизменно побеждает. Свой путь в Лиге чемпионов команда Вальверде начала очень ярко, разгромив дома "Ювентус" со счетом 3:0. Дублем порадовал себя и болельщиков Лионель Месси, один из мячей забил Ракитич. После того поединка лидер чемпионата Испании в домашнем первенстве переиграл "Эйбар" со счетом 6:1 и "Хетафе" – 2:1. Что касается минувших выходных, то командой Эрнесто Вальверде была оформлена выездная виктория над "Жироной" (3:0). По большому счету, пока что каталонцы не проходили серьезных тестов, вот и получается у Месси и компании куражиться над соперниками. Но станет ли проверкой визит в Лиссабон?

Если рассматривать статистику личных встреч, то последний раз соперники встречались в сезоне 2008/09. В тот раз они были в одной группе Лиги чемпионов. Оба раза победу праздновали каталонцы. Сначала была одержана домашняя виктория со счетом 3:1, а затем "Барселона" выиграла и в гостях (5:2).

Интересные факты противостояния "Спортинга" и "Барселоны":

"Барселона" в четырех последних гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела три поражения

Девять лет назад "Спортинг" дважды проиграл каталонцам на групповой стадии ЛЧ

Победная серия "Барселоны" насчитывает 7 игр

В официальных матчах нынешнего сезона "Спортинг" еще не проигрывал

Ориентировочные составы на игру:

"Спортинг": Патрисиу – Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Батталья, Акунья, Сильва, Мартинш, Дост.

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Деулофеу, Л.Суарес.

Прогноз на матч "Спортинг" – "Барселона":

В этом матче любители футбола вправе ожидать много атак с большим количеством голевых моментов. "Спортинг" - не та команда, которая закроется и будет сидеть в своей штрафной площади. У хозяев наверняка будут хорошие шансы отличиться. Что касается "Барсы", то в случае с каталонцами мало кто сомневается в том, что им удастся забить 2-3 гола.

Букмекеры очень скромно оценивают шансы "львов". На победу "Спортинга" в среднем предлагается коэффициент – 7.90. А вот заработать на победе "Барселоны" практически не удастся. Успех гостей оценивается в 1.37 баллов. Маловероятен ничейный исход (коэффициент – 5.20).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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