Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"

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Встреча под крышей: "Тамбов" постарается взять реванш у "Амкара"

"Тамбов" – "Амкар"

Стадион: "СТЦ Тамбов" (Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

На ответный стыковой поединок за право выступать в российской Премьер-лиге "Амкар" отправляется с преимуществом в два мяча, что позволяет команде Вадима Евсеева чувствовать себя уверенно. Однако в гостях пермякам предстоит сыграть в необычных условиях. "Тамбов" будет принимать соперника в крытом манеже с синтетическим покрытием. В этих условиях предсказать сценарий поединка крайне сложно.

Итак, "Тамбов" примет "Амкар" в судьбоносном матче на арене, вмещающей меньше 2 тысяч болельщиков. Первую встречу "горожане" проиграли со счетом 0:2 и шансы на попадание в Премьер-лигу крайне малы. Букмекеры считают команду Андрея Талалаева фаворитом отдельно взятого поединка, но едва ли она победит с разницей в два-три мяча, да еще без пропущенных голов, более опытного соперника.

К слову, "Тамбов выиграл 18 из 22 предыдущих домашних матчей в чемпионате России, но, например, за 16 последних поединков в родных стенах он лишь раз сыграл на ноль. Из этих 16 матчей только один завершился со счетом, который выведет "горожан" в Премьер-лигу – в октябре прошлого года они разгромил "Сибирь" (4:1). Еще один раз "Тамбов" победил со счетом 2:0 "Химки" в середине апреля.

"Амкар" в гостях играет лучше, чем дома. Из 13 последних матчей на чужом поле, включая номинально домашнюю игру с "Локомотивом", пермяки выиграли семь и проиграли только два раза. Причем в девяти случаях он не пропускал ни одного гола. Однако болельщиков "красно-черных" тревожит совсем другое. Всем давно известно о кризисе в пермском футболе. Даже если "Амкар" выиграет данное противостояние, нет никакой гарантии увидеть Пермь в РФПЛ в сезоне-2018/19. Поражение будет означать мгновенную смерть.

Интересные факты противостояния "Тамбова" и "Амкара":

"Амкар" в 15-ти выездных матчах пропустил всего 12 голов

"Тамбов" в 19-ти домашних матчах терял очки только четыре раза – две ничьих и два поражения

В пяти последних выездных встречах "Амкар" проиграл всего один раз, трижды победил и один раз сыграл вничью

В первом матче пермяки выиграли со счетом 2:0 

Ориентировочные составы на игру:

"Тамбов": Вавилин – Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Кашчелан, Овсиенко, Трусевич, Мурнин, Игнатович, Бирюков.

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Идову, Белоруков, Костюков, Комолов, Занев, Рязанцев, Огуде, Гол, Бодул.

Прогноз на матч "Тамбов" – "Амкар":

"Амкар" имеет солидное преимущество после первого поединка, растерять которое просто не имеет права. У "Тамбова" на этот счет совершенно другие планы – хозяева имеют последнюю возможность зацепиться за возможность повыситься в классе. Гол, забитый гостями, скорее всего, будет иметь ключевое значение в противостоянии, ибо мало кто верит в то, что "горожане" способны забить пермякам 4 мяча. Поэтому единственный шанс "Тамбова" – сохранить ворота на замке и при этом забить нужное количество голов.    

Букмекеры ставят на победу хозяев поля, за которую предлагают средний коэффициент 2.70 баллов. Впрочем, успех гостей оценивается практически с теми же цифрами (3.00 баллов). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
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