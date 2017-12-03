Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"

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Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"

"Хетафе" – "Валенсия"

Стадион: "Колисео Альфонсо Перес" (Хетафе, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Медье Хименес (Каталония)

В одном из воскресных матчей 14-го тура Ла Лиги в пригороде Мадрида сойдутся "Хетафе" и "Валенсия". Матч вызывает повышенный интерес по той причине, что команда гостей является одним из лидеров турнирной таблицы. На данный момент "Летучие мыши" идут в турнирной таблице на втором месте, отставая от "Барселоны" на 5 пунктов. Учитывая, что свой матч в туре каталонцы уже провели, у "Валенсии" есть шанс приблизиться к "блаугранас" на расстояние двух очков.

Для "Хетафе" текущий сезон является переходным, ведь он только недавно повысился в классе. Стоит отметить, что данная команда очень быстро влилась в ритм элитного чемпионата и ее сегодняшняя двенадцатая позиция в турнирной таблице лишний раз это доказывает. На данный момент в активе "городских" числится шестнадцать набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 19:15. В крайних матчах чемпионата команда Хосе Бордаласа потерпела лишь одно минимальное поражение от "Эспаньола" (0:1). Кроме которого имели место победы над "Реалом Сосьедад" (2:1) и "Алавесом" (4:1), а также ничьи с "Леванте" (1:1) и "Бетисом" (2:2). Добавим, что среди недели "Хетафе" покинул Кубок Испании, крупно уступив в гостях "Алавесу" со счетом 0:3. Однако в этом можно усмотреть и плюс. Теперь "городские" целиком и полностью могут сосредоточиться на выступлении в Ла Лиге, где главная задача – сохранить прописку в элите.

Что до "Валенсии", то эта команда проводит лучший сезон за последние годы, идя в турнирной таблице на данный момент на второй строчке. Таким выступлением подопечные Марселино продолжают удивлять всю испанскую общественность. С начала сезона "Летучие мыши" не проиграли ни одной официальной встречи. В прошлом туре команда на своем поле сражалась с каталонской "Барселоной". "Оранжевые" были близки к победе, однако лидеру чемпионата удалось на классе вырвать ничейный результат 1:1.  Стоит отметить, что среди недели "Валенсия" провела встречу Кубка страны, в которой дома разгромила "Сарагосу" со счетом 4:1.  

Интересные факты противостояния "Хетафе" и "Валенсии":

Последний раз "Хетафе" побеждал "Валенсию" в родных стенах 24 марта 2012 года

"Летучие мыши" не знают горечи поражений от "городских" в 4 матчах кряду 

Беспроигрышная серия "Валенсии" длится 15 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Хетафе": Гуайта – Дам.Суарес, Даконам, Горосито, Молинеро, Бергара, Арамбарри, Портильо, Ндиайе, Анхель, Молина.

"Валенсия": Нето – Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Кондогбия, Парехо, Солер, Перейра, Санти Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Хетафе" – "Валенсия":

"Хетафе" в текущем сезоне уверенно выступает на своем поле, однако сейчас в противниках "городских" один из лидеров чемпионской гонки, и вряд ли команда из пригорода Мадрида сможет в этом поединке претендовать на победу. К тому же так сложилось исторически, что "Хетафе" крайне редко обыгрывала "Валенсию".   

Букмекеры дают небольшой перевес гостям, предлагая на их победу коэффициент – 2.37. Успех хозяев поля оценивается чуть ниже – коэффициент 3.15 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 3.40).       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
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