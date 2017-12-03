Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"
"Хетафе" – "Валенсия"
Стадион: "Колисео Альфонсо Перес" (Хетафе, Испания)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Давид Медье Хименес (Каталония)
В одном из воскресных матчей 14-го тура Ла Лиги в пригороде Мадрида сойдутся "Хетафе" и "Валенсия". Матч вызывает повышенный интерес по той причине, что команда гостей является одним из лидеров турнирной таблицы. На данный момент "Летучие мыши" идут в турнирной таблице на втором месте, отставая от "Барселоны" на 5 пунктов. Учитывая, что свой матч в туре каталонцы уже провели, у "Валенсии" есть шанс приблизиться к "блаугранас" на расстояние двух очков.
Для "Хетафе" текущий сезон является переходным, ведь он только недавно повысился в классе. Стоит отметить, что данная команда очень быстро влилась в ритм элитного чемпионата и ее сегодняшняя двенадцатая позиция в турнирной таблице лишний раз это доказывает. На данный момент в активе "городских" числится шестнадцать набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 19:15. В крайних матчах чемпионата команда Хосе Бордаласа потерпела лишь одно минимальное поражение от "Эспаньола" (0:1). Кроме которого имели место победы над "Реалом Сосьедад" (2:1) и "Алавесом" (4:1), а также ничьи с "Леванте" (1:1) и "Бетисом" (2:2). Добавим, что среди недели "Хетафе" покинул Кубок Испании, крупно уступив в гостях "Алавесу" со счетом 0:3. Однако в этом можно усмотреть и плюс. Теперь "городские" целиком и полностью могут сосредоточиться на выступлении в Ла Лиге, где главная задача – сохранить прописку в элите.
Что до "Валенсии", то эта команда проводит лучший сезон за последние годы, идя в турнирной таблице на данный момент на второй строчке. Таким выступлением подопечные Марселино продолжают удивлять всю испанскую общественность. С начала сезона "Летучие мыши" не проиграли ни одной официальной встречи. В прошлом туре команда на своем поле сражалась с каталонской "Барселоной". "Оранжевые" были близки к победе, однако лидеру чемпионата удалось на классе вырвать ничейный результат 1:1. Стоит отметить, что среди недели "Валенсия" провела встречу Кубка страны, в которой дома разгромила "Сарагосу" со счетом 4:1.
Интересные факты противостояния "Хетафе" и "Валенсии":
Последний раз "Хетафе" побеждал "Валенсию" в родных стенах 24 марта 2012 года
"Летучие мыши" не знают горечи поражений от "городских" в 4 матчах кряду
Беспроигрышная серия "Валенсии" длится 15 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Хетафе": Гуайта – Дам.Суарес, Даконам, Горосито, Молинеро, Бергара, Арамбарри, Портильо, Ндиайе, Анхель, Молина.
"Валенсия": Нето – Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Кондогбия, Парехо, Солер, Перейра, Санти Мина, Родриго.
Прогноз на матч "Хетафе" – "Валенсия":
"Хетафе" в текущем сезоне уверенно выступает на своем поле, однако сейчас в противниках "городских" один из лидеров чемпионской гонки, и вряд ли команда из пригорода Мадрида сможет в этом поединке претендовать на победу. К тому же так сложилось исторически, что "Хетафе" крайне редко обыгрывала "Валенсию".
Букмекеры дают небольшой перевес гостям, предлагая на их победу коэффициент – 2.37. Успех хозяев поля оценивается чуть ниже – коэффициент 3.15 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 3.40).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|13
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Малага
|14
|8
|20
|Алавес
|13
|6