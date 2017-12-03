Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"

"Хетафе" – "Валенсия"

Стадион: "Колисео Альфонсо Перес" (Хетафе, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Медье Хименес (Каталония)

В одном из воскресных матчей 14-го тура Ла Лиги в пригороде Мадрида сойдутся "Хетафе" и "Валенсия". Матч вызывает повышенный интерес по той причине, что команда гостей является одним из лидеров турнирной таблицы. На данный момент "Летучие мыши" идут в турнирной таблице на втором месте, отставая от "Барселоны" на 5 пунктов. Учитывая, что свой матч в туре каталонцы уже провели, у "Валенсии" есть шанс приблизиться к "блаугранас" на расстояние двух очков.

Для "Хетафе" текущий сезон является переходным, ведь он только недавно повысился в классе. Стоит отметить, что данная команда очень быстро влилась в ритм элитного чемпионата и ее сегодняшняя двенадцатая позиция в турнирной таблице лишний раз это доказывает. На данный момент в активе "городских" числится шестнадцать набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 19:15. В крайних матчах чемпионата команда Хосе Бордаласа потерпела лишь одно минимальное поражение от "Эспаньола" (0:1). Кроме которого имели место победы над "Реалом Сосьедад" (2:1) и "Алавесом" (4:1), а также ничьи с "Леванте" (1:1) и "Бетисом" (2:2). Добавим, что среди недели "Хетафе" покинул Кубок Испании, крупно уступив в гостях "Алавесу" со счетом 0:3. Однако в этом можно усмотреть и плюс. Теперь "городские" целиком и полностью могут сосредоточиться на выступлении в Ла Лиге, где главная задача – сохранить прописку в элите.

Что до "Валенсии", то эта команда проводит лучший сезон за последние годы, идя в турнирной таблице на данный момент на второй строчке. Таким выступлением подопечные Марселино продолжают удивлять всю испанскую общественность. С начала сезона "Летучие мыши" не проиграли ни одной официальной встречи. В прошлом туре команда на своем поле сражалась с каталонской "Барселоной". "Оранжевые" были близки к победе, однако лидеру чемпионата удалось на классе вырвать ничейный результат 1:1. Стоит отметить, что среди недели "Валенсия" провела встречу Кубка страны, в которой дома разгромила "Сарагосу" со счетом 4:1.

Интересные факты противостояния "Хетафе" и "Валенсии":

Последний раз "Хетафе" побеждал "Валенсию" в родных стенах 24 марта 2012 года

"Летучие мыши" не знают горечи поражений от "городских" в 4 матчах кряду

Беспроигрышная серия "Валенсии" длится 15 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Хетафе": Гуайта – Дам.Суарес, Даконам, Горосито, Молинеро, Бергара, Арамбарри, Портильо, Ндиайе, Анхель, Молина.

"Валенсия": Нето – Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Кондогбия, Парехо, Солер, Перейра, Санти Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Хетафе" – "Валенсия":

"Хетафе" в текущем сезоне уверенно выступает на своем поле, однако сейчас в противниках "городских" один из лидеров чемпионской гонки, и вряд ли команда из пригорода Мадрида сможет в этом поединке претендовать на победу. К тому же так сложилось исторически, что "Хетафе" крайне редко обыгрывала "Валенсию".

Букмекеры дают небольшой перевес гостям, предлагая на их победу коэффициент – 2.37. Успех хозяев поля оценивается чуть ниже – коэффициент 3.15 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 3.40).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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