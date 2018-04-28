Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"
"Ливерпуль" – "Сток Сити"
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Андре Марринер (Англия)
Открывается 36-й тур чемпионата Англии матчем на "Энфилде", где встретятся "Ливерпуль" и "Сток Сити". Совершенно разные цели у команд на остаток сезона: "гончары" еще цепляются за последнюю возможность сохранить прописку в Премьер-Лиге, в то время как мерсисайдцы больше сконцентрированы на еврокубках. Встреча первого круга состоялась прошлой осенью и завершился разгромной победой "красных" (3:0), однако тяжелый график и возможная ротация в стане "Ливерпуля" определенно оставляет шансы на успех подопечным Ламберта.
Мерсисайдцы сейчас находятся в одном шаге от финала Лиги Чемпионов – после домашней виктории над "Ромой" со счетом 5:2 выезд в Италию грозит стать простой формальностью. Первый матч этих команд особой интриги не получил: подопечные Клоппа практически размазали волков по газону "Энфилда". А "практически", потому что в концовке поединка "Ливерпуль" умудрился пропустить дважды, оставив тем самым хоть какие-то шансы римлянам.
Ответный матч состоится через 4 дня после игры с "гончарами", так что наставнику "красных" придется заняться ротацией. Хотя вряд ли он позволит себе посадить на лавку Мохамеда Салаха, который собрался побить все рекорды Премьер-Лиги. Мерсисайдцы еще не обеспечили себе участие в ЛЧ сезона 2018/2019, так что набирать очки в матче со "Стоком" им определенно нужно. Кроме того, "красные" сейчас на ходу – лишь одно поражение в 16 последних матчах во всех турнирах потерпела команда Клоппа.
"Гончары" еще имеют шансы спасти сезон и остаться в Премьер-Лиге. Для этого им обязательно нужно брать как можно больше очков в матчах с "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас", надеяться на осечки "Суонси" и, в последнем туре, биться непосредственно с "лебедями" за место под солнцем – сохранение прописки в АПЛ. Пока команды разделяют 4 очка, эту разницу и необходимо ликвидировать "Стоку" за оставшиеся матчи. Однако подопечные Ламберта не могут победить в чемпионате вот уже 11 матчей кряду, так что их спасение выглядит практически невыполнимой задачей.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Сток Сити":
"Ливерпуль" не проигрывает уже 19 домашних матчей кряду.
"Сток Сити" проиграл 6 из 7 предыдущих поединков против мерсисайдцев.
3 последних поединка АПЛ на " Энфилде" красные отыграли на ноль.
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Кариус, Клайн, Гомес, Клаван, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Ингз, Соланке.
Сток Сити: Батленд, Зума, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Аллен, Ндиайе, Бауэр, Шакири, Диуф, Крауч.
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Сток Сити":
Несмотря на, возможно, смешанный состав мерсисайдцев, именно хозяева считаются безоговорочными фаворитами встречи. Все-таки "Сток Сити" сейчас откровенно слаб и вряд ли способен на подвиги. Да и последние матчи между этими соперниками неизменно завершались разгромом "гончаров".
На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент 1,35, на ничейный результат – 5,90, на успех "Сток Сити" – 9,70.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25