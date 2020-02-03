"Встреча старых знакомых". Аршавин встретился с Венгером

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"Встреча старых знакомых". Аршавин встретился с Венгером

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин встретился с экс-тренером "Арсенала" Арсеном Венгером. Встреча состоялась на образовательной программе УЕФА.

"Встреча старых знакомых!" — написал Аршавин в своем Instagram, прикрепив совместную фотографию с французским специалистом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча старых знакомых!!!⚽️

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Напомним, что Аршавин под руководством Венгера выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы. Всего он провел за английский клуб 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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