"Встреча старых знакомых". Аршавин встретился с Венгером

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин встретился с экс-тренером "Арсенала" Арсеном Венгером. Встреча состоялась на образовательной программе УЕФА.

"Встреча старых знакомых!" — написал Аршавин в своем Instagram, прикрепив совместную фотографию с французским специалистом.

Напомним, что Аршавин под руководством Венгера выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы. Всего он провел за английский клуб 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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