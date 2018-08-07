Встреча вице-чемпионов: Пражская "Славия" принимает киевское "Динамо"

"Славия" – "Динамо" К

Стадион: "Эден Арена" (Прага, Чехия)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крейг Поусон (Англия)

Вице-чемпионы Чехии и Украины – пражская "Славия" и киевское "Динамо" соответственно, поспорят за путевку в раунд плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов. Первую игру команды проведут в Праге на "Эден Арене". Букмекеры дают практические равные шансы на победу, с небольшим перевесом хозяев поля.

"Славия" не часто принимает участие в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы. Собственно, "красно-белые" всего два раза преодолевали сито отборочных раундов и в последний раз играли в основной сетке турнира 10 лет назад. В прошлом году чешская команда прошла в Лиге чемпионов очень короткий путь: начав с третьего квалификационного раунда, закончила свое выступление в плей-офф отбора, в котором по сумме двух встреч проиграла кипрскому клубу "АПОЭЛ".

Последнее и самое яркое достижение "лоскутных" в главном клубном турнире Европы было в сезоне-2007/08, в котором команда выступала на групповой стадии Лиги чемпионов, заняв третью строчку в своей группе. К противостоянию с киевлянами "Славия" отыграла уже три встречи в чемпионате Чехии, но соперники в этих матчах были откровенно слабы, чтобы делать какие-нибудь выводы о состоянии вице-чемпиона перед стартом в еврокубках.

"Динамо" в групповом турнире Лиги чемпионов играло два сезона назад, так как в прошлом году на этой стадии турнира киевляне по сумме двух встреч уступили дорогу в плей-офф швейцарскому "Янг Бойз". Однако в целом у вице-чемпиона Украины куда больше международного опыта, нежели у пражской команды. Достаточно сказать, что "Динамо" неизменно играет в еврокубках с 1990 года.

Команда Александра Хацкевича вошла в сезон победой в Суперкубке Украины, где обыграла действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер" с минимальным счетом 1:0. В чемпионате киевляне также стартовали весьма успешно – в первых двух турах были обыграны "Ворскла" и "Львов", а в последнем матче снова был повержен "Шахтер". Победу киевлянам принес гол Беньямина Вербича.

Интересные факты противостояния "Славии" и "Динамо":

Команды встречались между собой однажды, в рамках товарищеского матча в феврале 2016 года. Тогда успех был на стороне пражского клуба (2:1)

"Славия" выиграла шесть игр кряду с общим счетом 17:3

Во всех четырех матчах нового сезона "Динамо" одержало победу с одинаковым счетом 1:0

Киевляне не проигрывают в последних 13 играх – 11 побед и 2 ничьих

Ориентировочные составы на игру:

"Славия": Колар – Куфал, Нгаджу, Дели, Боржил, Гушбауэр, Стох, Соучек, Сикора, Змргал, Текл.

"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Вербич, Беседин.

Прогноз на матч "Славия" – "Динамо":

Обе команды находятся сейчас в отличной форме, синхронно обыгрывая своих соперников во внутренних чемпионатах. "Красно-белые" укомплектованы качественными футболистами, способными добиваться успеха и на международной арене. Однако "Динамо" опытный еврокубковый боец, умеющий играть на результат. Наверняка, именно на домашний поединок чехи сделают главную ставку, так как без победы в Праге ехать в столицу Украины можно будет разве что на экскурсию.

Букмекеры считают, что перевес хозяев поля будет незначительным, предлагая на победу "Славии" ставку со средним коэффициентом 2.45 баллов, в то время как на успех киевлян ставка принимается в пределах 3.10 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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