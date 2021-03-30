Встречу сборных Кот-д'Ивуара и Эфиопии прервали из-за упавшего в обморок судьи
Фото: Твиттер @privaldinho
На матче в рамках отбора на Кубок Африканских Наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии произошла непредвиденная ситуация. Встречу пришлось прервать, а затем и завершить досрочно. Причиной стало плохое самочувствие главного арбитра матча, сообщает 101 Great goals.
За 10 минут до финального свистка при счете 3:1 в пользу сборной Кот-д'Ивуара, рефери матча почувствовал недомогание и упал в обморок. Потерявшего сознание судью экстренно вынесли на носилках и передали бригаде медиков.
Игру можно было бы продолжить с резервным арбитром, однако он представлял страну хозяев и потому не имел права обслуживать матч в поле. Делегат ФИФА принял решение досрочно завершить встречу. На данный момент нет информации о дальнейшей судьбе матча.
Не пропустите: После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео) | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)
-
"Реал" хочет купить Лукаку
-
Встречу сборных Кот-д'Ивуара и Эфиопии прервали из-за упавшего в обморок судьи
-
Тренер Миранчука второй сезон подряд стал лучшим в Серии А
-
Отец Рамоса высказался о ситуации с новым контрактом его сына
-
Куман не хочет, чтобы Агуэро перешел в "Барселону"
-
"Милан" выбирает нового нападающего среди пяти кандидатов
-
Матич подшутил над Фернандешем из-за "гола-фантома" Роналду
-
Сербия вырвала победу у Азербайджана благодаря дублю Митровича
-
Агуэро планирует играть на высшем уровне еще 2 года
-
Конкурент сборной России неожиданно уступил Кипру
-
Сумасшедший удар Холанда на тренировке стал вирусным (видео)
-
"Барселона" не будет бороться за Алабу
-
Салах высказался о возможном переходе в испанский топ-клуб
-
Сборная Украины потеряла опытного хавбека перед матчем с Казахстаном
-
Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022
-
Названа дата слушания дела по делу Бензема - Вальбуэна
-
Кокорин рассказал о своем состоянии (видео)
-
Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Буффон наказан за богохульство
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18