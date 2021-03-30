Встречу сборных Кот-д'Ивуара и Эфиопии прервали из-за упавшего в обморок судьи

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На матче в рамках отбора на Кубок Африканских Наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии произошла непредвиденная ситуация. Встречу пришлось прервать, а затем и завершить досрочно. Причиной стало плохое самочувствие главного арбитра матча, сообщает 101 Great goals.

За 10 минут до финального свистка при счете 3:1 в пользу сборной Кот-д'Ивуара, рефери матча почувствовал недомогание и упал в обморок. Потерявшего сознание судью экстренно вынесли на носилках и передали бригаде медиков.

Игру можно было бы продолжить с резервным арбитром, однако он представлял страну хозяев и потому не имел права обслуживать матч в поле. Делегат ФИФА принял решение досрочно завершить встречу. На данный момент нет информации о дальнейшей судьбе матча.