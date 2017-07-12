"ВТБ Арена" будет стадионом московского "Динамо"

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов рассказал, что стадион "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" будет домашним стадионом ФК "Динамо".

"Существует несколько вариантов использования стадиона футбольным клубом, начиная от арендных отношений с компанией-собственником, и заканчивая совместным безарендным использованием и обьединением коммерческих прав клуба и стадиона. Нам кажется, что вариант совместного использования более выгоден футбольному клубу. Управляющая компания и футбольный клуб ведут активное обсуждение всех вариантов, создана совместная рабочая группа. Важно в ходе переговоров проявлять терпение и стремиться найти взаимоприемлемые решения.

Уверен, что опираясь на наши партнерские отношения с Обществом Динамо и тот факт, что Банк ВТБ является Генеральным спонсором футбольного клуба и одновременно финансовым партнером проекта "ВТБ Арена парк", мы придем в этих обсуждениях к консенсусу. Тем более, что время на это у нас есть", - сказал он.

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