ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года

Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что банк готов погасить долги московского "Динамо" до 2027 года.

"Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги.

Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу.

Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются", - сказал Костин.

Напомним, общий долг команды составляем 5 миллиардов рублей. Весной этого года ВТБ купил 99,9961% акций за один рубль.

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