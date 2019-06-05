ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года
Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что банк готов погасить долги московского "Динамо" до 2027 года.
"Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги.
Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу.
Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются", - сказал Костин.
Напомним, общий долг команды составляем 5 миллиардов рублей. Весной этого года ВТБ купил 99,9961% акций за один рубль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20