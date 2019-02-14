ВТБ принял решение по московскому "Динамо"

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ВТБ принял решение по московскому "Динамо"Покупка контрольного пакета акций московского "Динамо" обойдется банку ВТБ в 1 рубль. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

"Мы и сейчас "Динамо" полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно. Думаю, сделка состоится в ближайшее время", - сказал Костин.  

ВТБ  владел контрольным пакетом акций клуба с весны 2009 года. В конце декабря 2016 года банк продал пакет ВФСО за один рубль, оставаясь при этом спонсором команды. 

ВТБ в год выделяет "Динамо" почти 2 миллиона рублей.

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