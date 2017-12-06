Вторая часть российско-английского противостояния: "Спартак" сразится с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" – "Спартак"
Стадион: "Энфилд"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Вслед за ЦСКА другой московский клуб "Спартак" пожалует в Англию, чтобы попытаться обыграть "Ливерпуль" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В отличие от армейцев, команда Карреры может не оглядываться на параллельный матч, так как в первой игре "Спартак" сыграл с англичанами вничью и по личным встречам будет иметь преимущество. Главное – победить с любым счетом. Любой другой результат оставит москвичей на третьей позиции.
Перед первой игрой против "Ливерпуля" "Спартак" находился не в лучшей форме. Команда потеряла очки в Словении, в чемпионате страны чередовала удачные игры с провальными, из-за чего находилась в середине турнирной таблицы. Сейчас же красно-белые представляют собой грозную силу, "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку, разгромив на выезде "Краснодар" обыграв на своем поле "Зенит", затем команда Карреры проявила характер, вырвав на последних минутах победу в игре с "Арсеналом". Снова напомнил о себе Глушаков, который в прошлом сезоне забил немало победных голов на последних минутах.
"Ливерпуль" на прошлой неделе разгромил "Брайтон", однако мерсисайдцы продолжают оставаться очень нестабильной командой, которая в начале сезона ставит перед собой высокие задачи, а затем ей постоянно что-то мешает. Главная проблема "Ливерпуля" – оборона, где играют футболисты, которые не соответствуют уровню клуба. Стоит сказать, что самый сильный защитник команды Жоэль Матип пропустит предстоящий матч, поэтому у "Спартака" появляется шанс. В атаке же "красные" очень хороши, египтянин Салах уже забил 12 голов в АПЛ и 4 в Лиге чемпионов, также неплох и Фирмино (но его счету по 5 голов в обоих турнирах). Нападающие стараются, но не всегда им удается забить больше, чем пропустит оборона, оттого иногда команда выдает результативные ничьи. "Ливерпуль" уже успел сыграть с "Севильей" 3:3 и 2:2, также 3:3 "красные" сыграли в АПЛ с "Уотфордом".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой пять матчей: у "Спартака" и "Ливерпуля" по две победы, один раз была зафиксирована ничья. Россияне побеждали в 1992 году, англичане – в 2002-ом.
"Спартак" выиграл 9 матчей из 18 против английских клубов, "Ливерпуль" победил в семи играх против российских команд, четыре матча проиграно, три ничьи.
Последняя гостевая победа "Спартака" в еврокубках приходится на 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 с "Аяксом" (1:0). С тех пор красно-белые в гостях пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.
"Спартак" не выигрывал в Англии с 1996 года (матч против "Блэкберна").
Ориентировочные составы:
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен, Морено, Джан, Милнер, Коутиньо, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов, Попов, Промес, Адриано.
Прогноз на матч:
"Спартак" может забить в Англии, так как оборона у "Ливерпуля" не лучшая, однако команда Клоппа также должна проявить себя в атаке. Выиграть россиянам на Энфилде будет очень сложно.
Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 1.25, на "Спартак" – 11.50, на ничью – 8.00.
Вячеслав Горбачев
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