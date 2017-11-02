Вторая часть российско-молдавского противостояния: "Локомотив" принимает "Шериф"

“Локомотив” – “Шериф”

Стадион: “Локомотив”

Начало матча: 21:00

Арбитр: Себастьен Дельфельер (Бельгия)

Московский “Локомотив” в рамках четвертого тура Лиги Европы примет на своем поле молдавский “Шериф”. В Тирасполе команды сыграли 1:1 при этом команда Семина выглядела неубедительно, создав считанное количество моментов и преимущественно обороняясь. Молдаване владели инициативой и вполне могли забить больше одного мяча, но их подвело исполнительское мастерство. Тем не менее, “Шериф” смотрелся интереснее и перед ответной игрой уже не выглядит явным аутсайдером. Команда хорошо играет в обороне, очень часто оставляя свои ворота в неприкосновенности. У молдаван есть некоторый перекос в сторону обороны, из-за чего клуб из Тирасполя имеет некоторые проблемы в атаке, забивает “Шериф” c трудом.

Также есть проблемы в атаке и у “Локомотива”, несмотря на то, что в чемпионате России команда идет на первом месте и выиграла на выходных у “Зенита” забив в ворота питерцев три мяча. Сильная сторона “железнодорожников” – это надежная оборона и игра на контратаках. Взламывать массированную оборону им чрезвычайно сложно. При позиционном нападении возникают проблемы, оттого в матчах с середняками “Локомотив” теряет очки, а вот игры против фаворитов проводит образцово.

Интересные факты противостояния:

У "Шерифа" пять ничьих в еврокубках подряд: три по 0:0 и две по 1:1.

"Локомотив" - единственная команда группы F, которая успела победить. Во втором туре со счетом 3:0 был разгромлен "Злин".

Все пять матчей “Шерифа” против команд из России завершились вничью.

Ориентировочные составы:

“Локомотив”: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, Антон Миранчук, Тарасов, Игорь Денисов, Фернандеш, Эдер

“Шериф”: Микулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Брезовец, Антон, Кендыш, Жайро да Силва, Мугоша, Бадибанга

Прогноз на матч:

Россияне играют дома и являются фаворитами, но молдаване способны окопаться у своих ворот и не дать развернуться форвардам “Локомотива”. “Шериф” очень часто в этом сезоне играл вничью 0:0, поэтому и в отчетном поединке ждать большого количества голов не стоит, два мяча будет подарком болельщикам, вполне же все может ограничится и одним.

Букмекеры предлагают на победу “Локомотива” коэффициент 1.60 , на ничью – 3.70 , на “Шериф” – 8.40.

Вячеслав Горбачев

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