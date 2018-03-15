Вторая часть украинско-итальянского противостояния: "Динамо" принимает "Лацио"

"Динамо" – "Лацио"

Стадион: "Олимпийский"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Вслед за "Шахтером" противостоять команде из Рима будет киевское "Динамо". Соперником команды Хацкевича будет "Лацио". В Италии была зафиксирована ничья 2:2. "Орлы" действовали не лучшим образом, но при этом реализовали две свои атаки. "Динамо" смотрелось убедительнее, чем в противостоянии с АЕКом. Гости забили два очень красивых гола, возможно, это поможет им пройти в следующую стадию Лиги Европы, тем более что опыт есть. Греческий АЕК "Динамо" прошло благодаря выездному голу. И также забил Циганков (это его пятый гол в семи матчах в 2018 году). Параллели можно провести и в прозвищах соперников. Оба клуба называют "орлами". Греческие на своем поле давили весь матч, сумели вырвать ничью, могли забивать и в Киеве, но "Динамо" сохранило нужный счет.

Итальянские "орлы" на порядок сильнее, но дома также не смогли обыграть "Динамо". Сейчас "Лацио" не в самой лучшей форме, команда неплохо начала чемпионат, была в группе лидеров, но затем в конце января наступил спад, команда до сих пор не может прийти в себя. Началось все с поражения от "Милана" в Серии А, к которому добавился и вылет от команды Гаттузо в Кубке. Затем римляне проиграли "Дженоа", "Наполи", "Ювентусу", сыграли вничью с "Кальяри". В феврале удалось выиграть только у "Вероны" и "Сассуолло", а также у "Стяуа" в Лиге Европы.

Интересные факты противостояния:

Помимо матча недельной давности "Динамо" и "Лацио" играли в 1999 году в группе Лиги чемпионов. Итальянцы выиграли обе игры.

В матчах против команд из Италии "Динамо" побеждало только один раз на своем поле ("Рому" в 2004 году), а "Лацио" только однажды проигрывал в Украине ("Черноморцу" в 1975 году). Это был первый матч "орлов" против украинской команды, после этого они выиграли восемь игр и еще две свели вничью.

"Динамо" не проигрывает в еврокубках в семи последних матчах. Пять побед и две ничьи.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Буяльский, Шепелев, Циганков, Морозюк, Шапаренко, Мораеш.

"Лацио": Стракоша, Филипе, Де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лукас, Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон, Иммобиле.

Анонс матча "Динамо" – "Лацио":

Нельзя назвать явного фаворита в этой встрече, у "Динамо" есть преимущество за счет двух мячей в Риме, но играть на 0:0 или 1:1 нельзя, так как "Лацио" может наказать своего соперника, как это совсем недавно сделала "Рома" в матче с "Шахтером".

Букмекеры предлагают на победу "Лацио" коэффициент 2.15, на "Динамо" – 3.35, на ничью – 3.65.

Вячеслав Горбачев

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