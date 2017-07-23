Вторая осечка чемпиона: "Спартак" не сумел дожать "Уфу"
Воскресная программа второго тура российской Премьер-Лиги открывалась ранним по московскому времени матчем в Уфе, где местные любимцы принимали действующего чемпиона страны "Спартак". Уфимцы – традиционно сложный соперник для "красно-белых", поэтому для столичного клуба это должно было стать еще одним серьезным тестом на стартовом отрезке сезона. В первом туре "горожане" справились с новичком высшей лиги "Тосно", обыграв тех с минимальным счетом. А вот "спартаковцы" в дерби против "Динамо" упустили три очка, ведя по ходу матча в два мяча.
Главнокомандующий "Уфы" Сергей Семак провел два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым поединком. Вместо Азамата Засеева на поле с первых минут вышел Кэтэлин Карп, а Дмитрия Живоглядова заменил словенец Боян Йокич. Массимо Каррера серьезно удивил всю футбольную общественность своим выбором первой одиннадцатки игроков. На правый фланг бровки вышел Марко Петкович, заменив Андрея Ещенко. В пару в центр поля к Фернандо был делегирован Артём Тимофеев, а капитан команды Денис Глушаков вынужден был наблюдать за матчем со скамейки запасных. По причине травмы остался вне заявки Луис Адриано, а Лоренсо Мельгарехо итальянский специалист решил приберечь на второй тайм. Таким образом, в стартовый состав открылась дверь Ивелину Попову и юному Зелимхану Бакаеву.
Под рев практически заполненного стадиона "Нефтяник" "Спартак" сразу же завладел территориальным преимуществом. Гости не стеснялись бить по воротам с разных дистанций. Попытки забить дальним ударом предпринимали Комбаров, Промес и Тимофеев, но то не хватало точности москвичам, то Беленов играл надежно. Ближе к середине первого тайма "красно-белые" немного ослабили хватку, а у хозяев поля все чаще стало получаться выбегать в контратаку. На 35-й минуте великолепный шанс забить упустил Сильвестр Игбун. Нигерийский форвард выскочил на свидание с Ребровым и мощно пробил в противоход, но застать голкипера врасплох не вышло.
Концовка первой 45-ти минутки осталась за гостями, но забить ни тем, ни другим не судилось. На вторую половину встречи команды вышли в тех же составах и "спартаковцы" снова устремились вперед. И опять-таки все посягания подопечных Карреры на ворота уфимцев своей блестящей реакцией нивелировал Александр Беленов. Сначала вратарь каким-то чудом отразил удар Зе Луиша, а минутой позже накрыл мяч после выстрела Джикии. "Уфа" не забывала о том, что играет дома, поэтому время от времени за локальными успехами ребят Семака можно было понаблюдать.
Москвичи неустанно давили и концовку матча прогнозируемо провели на чужой половине поля, но уфимская стена была непробиваемой.
Итак, московский "Спартак" пока остается без побед во внутреннем чемпионате, набирая всего два очка в двух стартовых поединках.
"Уфа" – "Спартак" – 0:0
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян (Живоглядов, 65), Табидзе, Йокич, Пауревич, Обляков, Карп (Стоцкий, 80), Игбун, Фатаи (Кротов, 61)
"Спартак": Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш
Богдан Архипенко
Также читайте: Ситуация с Неймаром изнутри: почему бразилец намерен покинуть "Барсу" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Поднебесную на мгновение: "Интер" встретится с "Лионом" в Международном кубке Чемпионов
-
Вернули на место: "Урал" обыграл московское "Динамо"
-
Ситуация с Неймаром изнутри: почему бразилец намерен покинуть "Барсу"
-
Опрос! Надо ли Неймару уходить из "Барселоны"?
-
"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ
Лента новостей
-
Перес намерен подписать Мбаппе в течение ближайших семи дней
-
В матче с "Ювентусом" Месси продемонстрировал свои лучшие показатели для предсезонной подготовки
-
Бышовец: "Чтобы бороться за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов, ЦСКА нужны другой тренер и игроки"
-
Гвардиола заинтересован в подписании центрбека
-
Верратти покинет ПСЖ
-
Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы"
-
Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" поборется с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за вингера "Манчестер Сити"
-
"Зенит" близок к подписанию хавбека "Индепендьенте"
-
Хенесс: "Заинтересованность ПСЖ в Неймаре - это признак слабости"
-
Неймар намерен получить испанское гражданство
-
Неймар до сих пор не определился со своим будущим
-
Конте: "Фабрегас достиг серьезного прогресса с момента моего прихода в "Челси"
-
Клуб Слуцкого близок к приобретению бывшего игрока "Днепра"
-
Монтелла: "Хочу вернуть "Милан" в пятерку лучших клубов мира"
-
"Интер" готовит солидное предложение по ведущему хавбеку "Баварии"
-
Томас Соренсен объявил о завершении карьеры
-
Моуринью прокомментировал сумасшедший дриблинг в исполнении Мартиаля
-
Лам поделился мыслями о своём преемнике в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Спартак Москва
|2
|2
|10
|Динамо Москва
|2
|1
|11
|Ростов
|2
|1
|12
|Рубин
|2
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|1
|0
|16
|Тосно
|2
|0