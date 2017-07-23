Вторая осечка чемпиона: "Спартак" не сумел дожать "Уфу"

Воскресная программа второго тура российской Премьер-Лиги открывалась ранним по московскому времени матчем в Уфе, где местные любимцы принимали действующего чемпиона страны "Спартак". Уфимцы – традиционно сложный соперник для "красно-белых", поэтому для столичного клуба это должно было стать еще одним серьезным тестом на стартовом отрезке сезона. В первом туре "горожане" справились с новичком высшей лиги "Тосно", обыграв тех с минимальным счетом. А вот "спартаковцы" в дерби против "Динамо" упустили три очка, ведя по ходу матча в два мяча.

Главнокомандующий "Уфы" Сергей Семак провел два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым поединком. Вместо Азамата Засеева на поле с первых минут вышел Кэтэлин Карп, а Дмитрия Живоглядова заменил словенец Боян Йокич. Массимо Каррера серьезно удивил всю футбольную общественность своим выбором первой одиннадцатки игроков. На правый фланг бровки вышел Марко Петкович, заменив Андрея Ещенко. В пару в центр поля к Фернандо был делегирован Артём Тимофеев, а капитан команды Денис Глушаков вынужден был наблюдать за матчем со скамейки запасных. По причине травмы остался вне заявки Луис Адриано, а Лоренсо Мельгарехо итальянский специалист решил приберечь на второй тайм. Таким образом, в стартовый состав открылась дверь Ивелину Попову и юному Зелимхану Бакаеву.

Под рев практически заполненного стадиона "Нефтяник" "Спартак" сразу же завладел территориальным преимуществом. Гости не стеснялись бить по воротам с разных дистанций. Попытки забить дальним ударом предпринимали Комбаров, Промес и Тимофеев, но то не хватало точности москвичам, то Беленов играл надежно. Ближе к середине первого тайма "красно-белые" немного ослабили хватку, а у хозяев поля все чаще стало получаться выбегать в контратаку. На 35-й минуте великолепный шанс забить упустил Сильвестр Игбун. Нигерийский форвард выскочил на свидание с Ребровым и мощно пробил в противоход, но застать голкипера врасплох не вышло.

Концовка первой 45-ти минутки осталась за гостями, но забить ни тем, ни другим не судилось. На вторую половину встречи команды вышли в тех же составах и "спартаковцы" снова устремились вперед. И опять-таки все посягания подопечных Карреры на ворота уфимцев своей блестящей реакцией нивелировал Александр Беленов. Сначала вратарь каким-то чудом отразил удар Зе Луиша, а минутой позже накрыл мяч после выстрела Джикии. "Уфа" не забывала о том, что играет дома, поэтому время от времени за локальными успехами ребят Семака можно было понаблюдать.

Москвичи неустанно давили и концовку матча прогнозируемо провели на чужой половине поля, но уфимская стена была непробиваемой.

Итак, московский "Спартак" пока остается без побед во внутреннем чемпионате, набирая всего два очка в двух стартовых поединках.

"Уфа" – "Спартак" – 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян (Живоглядов, 65), Табидзе, Йокич, Пауревич, Обляков, Карп (Стоцкий, 80), Игбун, Фатаи (Кротов, 61)

"Спартак": Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш

Богдан Архипенко

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