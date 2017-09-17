Вторая победа в чемпионате: мадридский "Реал" справляется с "Реал Сосьедадом"

Воскресная программа четвертого тура испанской Ла Лиги завершалась центральным событием, в рамках которого встречались два королевских клуба. Один, представляющий Страну Басков, а именно небольшой город Сан-Себастьян "Реал Сосьедад", а второй – столицу Испании, коим является мадридский "Реал". К данному поединку было приковано особое внимание, потому как "бело-голубые" в кое-то веки находятся "сливочных" выше в турнирной таблице и до сих пор шли без потерь. В то время, как действующий чемпион Примеры уже дважды оступился, в предыдущих двух турах сыграв вничью с "Валенсией" и "Леванте".

Главнокомандующий басков Эусебио Сакристан выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав. Тренерский штаб "галактикос" не мог себе позволить выпустить на поле оптимальную одиннадцатку по той простой причине, что сразу несколько основных игроков не могли быть задействованы по объективным причинам. К отбывающему дисквалификацию Криштиану Роналду с прошлой недели присоединился Марсело, которого в стартовом протоколе заменил Тео Эрнандес. Также продолжает залечивать травму Карим Бензема и в отсутствии французского бомбардира Зинедин Зидан на острие атаки неожиданно предпочел выпустить юного форварда Борху Майораля.

С первых же минут мадридцы завладели территориальным преимуществом, больше владели мячом, но, к чести хозяев, они не собирались исключительно обороняться, время от времени созидая. Первого гола пришлось ждать 19 минут, Борха Майораль, подхватив мяч в штрафной площади, уже оправдал решение своего наставника, выведя гостей вперед. Правда, очень скоро подопечные Сакристана восстановили паритет благодаря ошибке Кейлора Наваса. Выстрел Кевина Родригеса пришелся по центру ворот, но коста-риканский голкипер каким-то образом умудрился пустить мяч под собой.

Далее бенефис Родригеса продолжился. Спустя шесть минут "Сосьедад" имел хороший шанс забить и второй гол, но схожий удар португальского защитника на этот раз приняла на себя перекладина. Не воспользовавшись шансом, баски уже в следующей атаке пропустили: Майораль, замешкавшись с мячом, все же прострелил вдоль лицевой и сферу в собственные ворота срезал поспевший назад Родригес.

С начала второго тайма "бело-голубые" отважно пытались действовать первым номером и, порой, у них это получалось, но острота по-прежнему больше исходила от мадридского клуба. На 61-й минуте Зидан мог выдохнуть глубже, потому как преимущество в счете его команды стало более комфортным. Иско из глубины поля выдал передачу на ход Бэйлу, валлиец, само собой, забег у опекавшего его защитника выиграл, после чего элегантно перебросил сферу над Рульи. В оставшееся время гости провели еще один гол, но арбитр ошибочно отменил взятие ворот Асенсио.

Итак, мадридский "Реал" уверенно обыгрывает "Реал Сосьедад", добывая свою вторую победу в чемпионате.

"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид – 1:3

Голы: Майораль, 19 – 0:1, Родригес, 29 – 1:1, Родригес, 36 (автогол) – 1:2, Бэйл, 61 – 1:3

"Реал Сосьедад": Рульи, Ордиосола, Элустондо, Д. Льоренте, Родригес, Прието (Хуанми, 69), Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Хосе, Янузай (Агиррече, 77)

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Тео Эрнандес (Начо, 90+3), Модрич, Каземиро, Асенсио (Себальос, 86), Бэйл, Иско, Майораль (Васкес, 75)

Богдан Архипенко

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