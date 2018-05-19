Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии
"Бавария" - "Айнтрахт"
Стадион: "Олимпийский"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Феликс Цвайлер
Мюнхенская "Бавария" прогнозируемо стала чемпионом Германии, теперь ей осталось лишь пополнить свою коллекцию трофеев очередным Кубком страны. В финале команде Юппа Хайнкеса будет противостоять франкфуртский "Айнтрахт", который в чемпионате звезд с неба не хватает и занимает места в середине таблицы, но в Кубке страны уже второй год подряд доходит до главного матча.
В прошлом году "орлы" уступили дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2, тогда "Айнтрахт" избежал встречи с "Баварией", как раз дортмундцы и не пустили ее в финал. Сейчас же по ходу турнира никто не сумел остановить команду из Мюнхена, хотя некоторые коллективы были близки. "Бавария" в первом раунде разгромила "Шеминцер", затем лишь в серии пенальти прошла "Лейпциг". В 1/8 мюнхенцы взяли реванш у дортмундской "Боруссии", выиграв 2:1. После этого проблем у команды Хайнкеса не было, она вынесла 6:0 "Падерборн", а затем со счетом 6:2 разгромила "Байер" на его поле.
"Айнтрахт" никто не ждал во втором финале подряд, но "орлы" сотворили сенсацию. У них не было таких сильных соперников, всех конкурентов убрала как раз "Бавария", поэтому вторая половина сетки была существенно слабее. "Айнтрахт"до четвертьфинала играл с представителями низших дивизионов, при этом едва не вылетел от "Хейденхайма" из второй Бундеслиги. В 1/4 финала "орлы" оказались сильнее "Майнцы", а в полуфинале выиграли у "Шальке".
Интересные факты противостояния:
"Бавария" выигрывала Кубок 18 раз, трижды проигрывала в финале. "Айнтрахт" побеждал четыре раза, у него также три поражения в главных матчах турнира.
Последняя победа "Айнтрахта" в Кубке Германии датирована 1988 годом, также он выигрывал трофей в 1974, 1975 и 1981.
Команды один раз играли между собой в финале Кубка. В 2006 году "Бавария" выиграла благодаря единственному голу Клаудио Писарро.
В текущем сезоне "Бавария" выиграла у "Айнтрахта" со счетом 4:1 и 1:0.
"Айнтрахт" не выигрывает у "Баварии" с 2010 года.
В последних 12 матчах "Айнтрахт" забил в ворота "Баварии" 3 мяча.
Ориентировочные составы:
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Мюллер, Тиаго, Родригес, Рибери, Левандовски.
"Айнтрахт": Грацецки, Абрахам, Сайседо, Хасебе, Коста, Маскаррел, Боатенг, Виллемс, Вольф, Ребич,Йович.
Прогноз на матч "Бавария" – "Айнтрахт"
"Бавария" – явный фаворит матча. Вряд ли "орлы" смогут что-то противопоставить более мастеровитому сопернику. Букмекеры предлагают на её победу коэффициент 1.10, на "Айнтрахт" – 8.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22