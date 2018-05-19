Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии

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Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии

"Бавария" - "Айнтрахт"

Стадион: "Олимпийский"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Феликс Цвайлер

Мюнхенская "Бавария" прогнозируемо стала чемпионом Германии, теперь ей осталось лишь пополнить свою коллекцию трофеев очередным Кубком страны. В финале команде Юппа Хайнкеса будет противостоять франкфуртский "Айнтрахт", который в чемпионате звезд с неба не хватает и занимает места в середине таблицы, но в Кубке страны уже второй год подряд доходит до главного матча.

В прошлом году "орлы" уступили дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2, тогда "Айнтрахт" избежал встречи с "Баварией", как раз дортмундцы и не пустили ее в финал. Сейчас же по ходу турнира никто не сумел остановить команду из Мюнхена, хотя некоторые коллективы были близки.  "Бавария" в первом раунде разгромила "Шеминцер", затем лишь в серии пенальти прошла "Лейпциг". В 1/8 мюнхенцы взяли реванш у дортмундской "Боруссии", выиграв 2:1. После этого проблем у команды Хайнкеса не было, она вынесла 6:0 "Падерборн", а затем со счетом 6:2 разгромила "Байер" на  его поле.

"Айнтрахт" никто не ждал во втором финале подряд, но "орлы" сотворили сенсацию.  У них не было таких сильных соперников, всех конкурентов убрала как раз "Бавария", поэтому вторая половина сетки была существенно слабее.  "Айнтрахт"до четвертьфинала играл с представителями низших дивизионов, при этом едва не вылетел от "Хейденхайма" из второй Бундеслиги. В 1/4 финала "орлы" оказались сильнее "Майнцы", а в полуфинале выиграли у "Шальке".

Интересные факты противостояния:

"Бавария" выигрывала Кубок 18 раз, трижды проигрывала в финале. "Айнтрахт" побеждал четыре раза, у него также три поражения в главных матчах турнира.

Последняя победа "Айнтрахта" в Кубке Германии датирована 1988 годом, также он выигрывал трофей в 1974, 1975 и 1981.

Команды один раз играли между собой в финале Кубка. В 2006 году "Бавария" выиграла благодаря единственному голу Клаудио Писарро.

В текущем сезоне "Бавария" выиграла у "Айнтрахта" со счетом 4:1 и 1:0.

"Айнтрахт" не выигрывает у "Баварии" с 2010 года.

В последних 12 матчах "Айнтрахт" забил в ворота "Баварии" 3 мяча.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Мюллер, Тиаго, Родригес, Рибери, Левандовски.

"Айнтрахт": Грацецки, Абрахам, Сайседо, Хасебе, Коста, Маскаррел, Боатенг, Виллемс, Вольф, Ребич,Йович.

Прогноз на матч "Бавария" – "Айнтрахт"

"Бавария" – явный фаворит матча.  Вряд ли "орлы" смогут что-то противопоставить более мастеровитому сопернику. Букмекеры предлагают на её победу коэффициент 1.10, на "Айнтрахт" – 8.00.

Вячеслав Горбачев 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
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17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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